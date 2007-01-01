Калужский миллиардер Самвел Карапетян поборется за пост премьер-министра Армении

Он будет кандидатом от партии «Сильная Армения» на выборах, которые назначены на 7 июня нынешнего года. Об этом в четверг сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на племянника бизнесмена Нарека Карапетяна.

Ранее в декабре Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.

Напомним, Карапетян является одним из богатейших жителей России. Его компания «Ташир» работает во многих городах страны.

Карапетян заработал первые деньги в Армении, а в начале 1990-х перебрался в Калугу, где занялся оптовой торговлей и швейным производством. Уже из нашего города его бизнес распространился по другим регионам.

Компания «Ташир» объединяет порядка 200 компаний в различных секторах экономики.