Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области

Сотрудники полиции вместе с народными дружинниками провели серию проверок среди иностранцев, которые живут или работают в Калуге, Обнинске и Боровском районе. Цель — выявить тех, кто находится в России без разрешения или работает нелегально, рассказали 12 февраля в полиции.

За несколько дней стражи порядка осмотрели более 300 мест: общежитий, строек, рынков и других объектов, где трудятся мигранты. В результате нашли 167 нарушений: большинство людей не оформили документы на проживание, ещё 33 человека работали без разрешения.

Самые серьёзные нарушители понесли наказание: 44 человека депортировали из страны, 32 — запретили въезд в Россию в будущем, 21 — сократили разрешённый срок пребывания.

Кроме того, полицейские возбудили пять уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. А ещё в ходе проверок задержали двух людей, которые числились в федеральном розыске.