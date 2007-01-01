Обнинск
Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области
Общество

Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.02, 12:40
Сотрудники полиции вместе с народными дружинниками провели серию проверок среди иностранцев, которые живут или работают в Калуге, Обнинске и Боровском районе. Цель — выявить тех, кто находится в России без разрешения или работает нелегально, рассказали 12 февраля в полиции.

За несколько дней стражи порядка осмотрели более 300 мест: общежитий, строек, рынков и других объектов, где трудятся мигранты. В результате нашли 167 нарушений: большинство людей не оформили документы на проживание, ещё 33 человека работали без разрешения.

Самые серьёзные нарушители понесли наказание: 44 человека депортировали из страны, 32 — запретили въезд в Россию в будущем, 21 — сократили разрешённый срок пребывания.

Кроме того, полицейские возбудили пять уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. А ещё в ходе проверок задержали двух людей, которые числились в федеральном розыске.

