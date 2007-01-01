Сухиничский район показал рост экономики и рождаемости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал с рабочим визитом в Сухиничском районе, где ознакомился с выставкой достижений муниципалитета. Перед отчётом главы района Александра Колесникова жители представили продукцию местных предприятий — от стройматериалов и сыров до товаров лёгкой промышленности, а также работы молодых талантов.

По словам Шапши, экономика района демонстрирует уверенный рост: выпуск сельхозпродукции увеличился на 21%, промышленной — на 13%. Эти результаты дают дополнительные возможности для решения местных задач.

Среди уже реализованных проектов — завершение капитального ремонта поликлиники и закупка современного оборудования: цифрового рентгена, маммографа и УЗИ-аппаратов. Начался ремонт участка дороги М-3 — Шлиппово — Соболевка — Дабужа.

В числе приоритетов на ближайшее время — консервация и рекультивация местного полигона ТКО. Власти района работают над включением этого проекта в федеральную программу. Также планируется капитальный ремонт школы и дома культуры в Шлиппово, нескольких детских садов и строительство новой школы в самом райцентре — проектирование уже стартовало.

Особую радость губернатора вызвал рост рождаемости в районе на 8% — первый за много лет. Шапша подчеркнул: главная цель — сделать жизнь в Сухиничах комфортнее, чтобы молодёжь оставалась на малой родине, создавала семьи и растила детей. Он поблагодарил жителей района за труд и вклад в развитие региона.