Житель Медыни заплатил 270 тысяч рублей за продажу немаркированных сигарет
Судебные приставы взыскали с жителя Медынского района крупный штраф за нелегальную торговлю табаком. Мужчина продавал сигареты без обязательной маркировки, сообщили 12 февраля судебные приставы.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа 270 тысяч рублей. После возбуждения исполнительного производства приставы дали мужчине время на добровольную оплату и предупредили: если он проигнорирует требование, штраф могут заменить на реальный срок.
Нарушитель решил не рисковать и полностью погасил задолженность.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь