В Калуге выявили новую схему мошенничества
Общество

В Калуге выявили новую схему мошенничества

Евгения Родионова
12.02, 12:15
1 466
Аферисты придумали новый способ обмана. Они рассылают жителям СМС от имени управляющих компаний и сообщают, что готовы вернуть переплату за отопление.

В сообщении указывают сумму и просят перейти по ссылке - якобы для мгновенного перевода.

Администрация города предупреждает калужан:

-Ни одна управляющая или ресурсоснабжающая организация не возвращает деньги на карту. Перерасчёт всегда делают через вычет суммы в следующих платежках.

-Если сомневаетесь - не переходите по ссылкам. Позвоните в свою УК или напишите через «Госуслуги.Дом» и личный кабинет на официальном сайте.

-Никому не диктуйте коды из СМС, не называйте паспортные данные и не вводите реквизиты карты на подозрительных сайтах.

-Особое внимание - пожилым родственникам. Расскажите им, как действуют мошенники, и напомните: доверять можно только проверенным каналам связи.

