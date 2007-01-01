Обнинск
-4...-3 °С
В Калужской области назвали самые дефицитные профессии

Дмитрий Ивьев
12.02, 09:15
1 1352
Работодатели Калужской области испытывают острый дефицит сотрудников в ряде профессий. По данным аналитиков портала HeadHunter за январь 2026 года, на одну вакансию продавца-консультанта или врача приходится всего по 1,2 резюме соискателей. Ещё сложнее найти мерчандайзеров (1,3 резюме на вакансию), курьеров и фармацевтов — по 1,4 резюме на каждую открытую позицию.

Особенно остро нехватка кадров ощущается в трёх сферах. В розничной торговле на вакансию претендуют в среднем 1,5 человека, в медицине — 3,0, в автобизнесе — 3,4. Для сравнения: нормальная конкуренция на рынке труда предполагает 4–8 резюме на одну вакансию. Показатели ниже четырёх говорят о дефиците специалистов, а ниже двух — об остром кадровом голоде.

Эксперты отмечают, что такая ситуация создаёт для соискателей благоприятные условия: работодатели активнее рассматривают кандидатов без опыта, повышают зарплаты и предлагают дополнительные бонусы.

