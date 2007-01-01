Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Снег с дождём прогнозируют в Калуге
Общество

Снег с дождём прогнозируют в Калуге

Дмитрий Ивьев
11.02, 14:35
0 429
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 12 февраля, в городе ожидается мокрая погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +1 градуса.

При этом пойдет снег, переходящий в дождь.

На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

В пятницу в Калужской области и вовсе может потеплеть до +3 градусов. Скопившийся снег начнёт быстро таять.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpQZnlWT0FvdC8vemJMQTRxTTYzUXc9PSIsInZhbHVlIjoiMlBsenJZKzhDbWh4bTdxQjJtRDhjTE9vc0JpcU9sYmtiR3k4M1lXYWNlSnUzQ2lhQUIweVgzQWZXTHFpOTMvazlveURIYXFCbXk2OThGTTVMWUNUWVRVNmNNS0tzcGU1OGR4OVRzeTZId2UwZFJFTWZRWGtYeHpoK0NlMWcxTk1xTUdrTEFrUStIMVdudkVKZHNZTEUzbk5JVm0xemlGZUJQSEFVWjFrbG5nTTZ0Y0tjWWRsR0tGRk5oMFZUblhzdEFCWnNvSmhEMVFvYWlEVzJ0OGY4MGJjRnAyL0lsSHpndWVSajEzdlJjdFAxM3Fab3MvSWQwdzlUSkxzUGN1Y0Z3TmV3R3NtMXpQbGRYUHJIb3paMDhVcFk1VHJmbjJlb2dzVHZ5K0p5L0pSR0FhMXUvL2xXdUxHdGVpb09PQUJxQWEzQzBtUU01SitYTlQzRGNsR1B0VWFoelVOUkNHNW9NQzFKWVQ3ZTE4ZTJpT25wTkwwblBjMmZDUzFubHpsdlliTDVGTmsrc1VaRmxSVnpaTzE4cXQyV3dXT2EreHAzemJ1bHJqNzdwQlZnSWUyaFg5VFo1MlVoZnhzbDFIZyIsIm1hYyI6ImZkNjAyMzc0YTU0YzY5ZTZiMDIzODhiMzk4MTNiODI0NTdhZmUwOThhZDhlZDg5MDhiNWIzMTRkY2FlMzNjNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFOYmtBTDN5Qnl5M3QxZ0szLzN4ZFE9PSIsInZhbHVlIjoiMzRlTm8wWGwxS21zTC8xV2VPYXlaalZCcVRzSVhtT2hpYTRPTlVpMkhCTitOVzB6TEhGV0NzUzBENmdDNkoyellqNzR5bDVIT0ZUU3d5UzQ0dnh5aGR0MG5pRDZMVEUwaVhPRkpwY3JoK0JZS0ticDJtaDYvVmNIRTNybzRRcTVpZEdnb0RxcUo5QVNWSnlYT1I0elhTQlFyOVNnckhQNXVURytwU1JSSDFIdzlPdE8vMUpxTktEV3AvcHBWN2FTclRYeGZpTVFySzNtcllLTDZrL2ZORTZSQ3MrY052U05aQ2hHZ2Q0L3dvTkg1Tm5wS0UrdXZnMXZROFNTNGhVQUVzbG11YmJHUWZxN29ndklFdDdPL1J3YklhNXFjRkZNT3NST3RkcXNYRVM3cUY0Z1ZxS0pGSTh4Q29GZENMN0ltU0NQZ3hrcm1wdXY5VitVYnpzaHZOcHMxUkppUWN5R00yc281akphRlk3ZnBVZE5acHluVGxFa2hhUjl4bzdtK0R2OFR1b3ZSV3huR2dqa0Q0VHdtMnRJemZpUzNCdHJrQUk2ZzQzZ1JEeDVRODlmZHRROXc2RjVpL2M5eGN2MU9Ydm0weEZVQUNneEgzYXpmb0hHaGY5bS9sNEVrUXRyN1NBWFJVQndMdTh5VVM4eFpST3FNdWQ2cDF1Y0pBcFZvcVJJMnl5Ry9jKzM1KzZrcXRvbmMyNEJuVGg1amV4eG95NUp3dW05SkpSWXFFamtqVzR4TjhYUjN1eUtDQ3c0N1VvVG56dSs0ZjFIbTRsWU1QTXlTZmpVdmVGS0tMSjFnSFMveXh2bmtsL0dCVk9od1VWZlV3M2VFS3c5cEk2NiIsIm1hYyI6ImQzN2U4ZDM2N2I2MThmYzQ1ZDc3OTNkYWZjZjYxNDQ5ZGE2MjY1NjFmM2I2NzliZTgzODdhZTJhM2MyNTJjMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+