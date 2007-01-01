Снег с дождём прогнозируют в Калуге
В четверг, 12 февраля, в городе ожидается мокрая погода.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +1 градуса.
При этом пойдет снег, переходящий в дождь.
На дорогах и тротуарах возможна гололедица.
В пятницу в Калужской области и вовсе может потеплеть до +3 градусов. Скопившийся снег начнёт быстро таять.
