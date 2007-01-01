В Калужской области заблокировали сайты с запрещённой информацией
В среду, 11 февраля, прокуратура Мосальского района сообщила о блокировке сайтов с запрещённой информацией.
По данным ведомства, в процессе мониторинга сети «Интернет» выявили сайты, на которых размещалась информация с предложением о продаже электрических удочек для ловли запрещенным способом.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании этой информации запрещенной к распространению.
Суд удовлетворил требования прокуратуры района. Сайты заблокировали.
