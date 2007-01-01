В Калужской области заблокировали сайты с запрещённой информацией

В среду, 11 февраля, прокуратура Мосальского района сообщила о блокировке сайтов с запрещённой информацией.

По данным ведомства, в процессе мониторинга сети «Интернет» выявили сайты, на которых размещалась информация с предложением о продаже электрических удочек для ловли запрещенным способом.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании этой информации запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил требования прокуратуры района. Сайты заблокировали.