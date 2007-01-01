В Калуге стартовали курсы для работников культуры

В Центре развития культуры Калужской области началась первая в этом году программа повышения квалификации для специалистов культурно-досуговых учреждений. Участники из разных районов региона будут учиться работать с детьми и молодёжью по современным методикам, рассказали 11 февраля в правительстве.

Обучение проходит на базе Школы креативных индустрий. Как отметил директор Центра развития культуры Дмитрий Романов, сегодня сотрудникам культуры недостаточно просто проводить мероприятия — важно стать наставниками для молодого поколения, понимать их интересы и уметь говорить с ними на одном языке.

Программа составлена с учётом новых задач, которые стоят перед клубами и домами культуры. Теперь эти учреждения должны превратиться в настоящие центры притяжения для местных жителей. Для этого специалистам предстоит освоить основы проектной работы, организацию мероприятий, цифровые инструменты и особенности общения с подростками.

Первый день обучения прошёл в формате открытого диалога — участники не только получили новые знания, но и поделились опытом, обсудили трудности, с которыми сталкиваются в работе.