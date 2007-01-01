Кому в Калужской области платят самые высокие зарплаты

В январе 2026 года медианная зарплата, которую предлагают работодатели в Калужской области, составила 77 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее, когда средний показатель был на уровне 66,2 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter.

Самые высокие предложения по-прежнему делают работодатели в сфере административного персонала — в среднем 144,6 тысячи рублей. Далее следуют руководители среднего и высшего звена с зарплатами около 137,8 тысячи рублей, а также специалисты домашнего и обслуживающего персонала — 119,3 тысячи рублей. Хорошо оплачиваются работа в автобизнесе и на транспорте: 118,7 и 111,3 тысячи рублей соответственно.

Быстрее всего за год подросли доходы у административных работников — сразу на 40,5 тысячи рублей. В автобизнесе зарплаты увеличились на 31,5 тысячи рублей, в сфере обслуживания — на 27,5 тысячи. Руководители и педагоги также заметили рост: плюс 26,5 и 24,4 тысячи рублей соответственно.

По уровню предлагаемых зарплат Калужская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа. Впереди только Москва и Московская область. При этом калужские работодатели предлагают больше, чем в Тульской, Воронежской, Тверской, Владимирской и других соседних регионах.

Эксперты отмечают, что рост зарплат опережает официальную инфляцию.