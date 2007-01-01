Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кому в Калужской области платят самые высокие зарплаты
Новость дня Общество

Кому в Калужской области платят самые высокие зарплаты

Дмитрий Ивьев
11.02, 11:47
2 1483
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В январе 2026 года медианная зарплата, которую предлагают работодатели в Калужской области, составила 77 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее, когда средний показатель был на уровне 66,2 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter.

Самые высокие предложения по-прежнему делают работодатели в сфере административного персонала — в среднем 144,6 тысячи рублей. Далее следуют руководители среднего и высшего звена с зарплатами около 137,8 тысячи рублей, а также специалисты домашнего и обслуживающего персонала — 119,3 тысячи рублей. Хорошо оплачиваются работа в автобизнесе и на транспорте: 118,7 и 111,3 тысячи рублей соответственно.

Быстрее всего за год подросли доходы у административных работников — сразу на 40,5 тысячи рублей. В автобизнесе зарплаты увеличились на 31,5 тысячи рублей, в сфере обслуживания — на 27,5 тысячи. Руководители и педагоги также заметили рост: плюс 26,5 и 24,4 тысячи рублей соответственно.

По уровню предлагаемых зарплат Калужская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа. Впереди только Москва и Московская область. При этом калужские работодатели предлагают больше, чем в Тульской, Воронежской, Тверской, Владимирской и других соседних регионах.

Эксперты отмечают, что рост зарплат опережает официальную инфляцию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
24 оценили
4%
0%
4%
0%
4%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF5TmlxeE5icW90MDAxWjB0dlZBM3c9PSIsInZhbHVlIjoiYlBnQmgweGdjVVpMRFFyQThzOVpsRmVDWXhDR2ZlZjEvOEpibGg0NU5UQVNuRE43L00xMldrZEsxN2drWFdqOW9nWGI0bWFGL29mZHphMzdnVWhIVkRRbjgzQks1VmtXNnVGVVNSL3MzRUpzVGUwSHFVd0JCMzFsNFRwK2dyZlUzNzZIMU5pMUlnUVRMQk9IcnZXdkM1bEsyYVJ5RGVQcVprcE9raFplVUxhUEk3Nnk0Q3FocVNUazZuVGUwZjhOVmIvQVpJU2lqckpWMG1JejRXMVNOcUwzYXVkbzBMNmZOV0hPdjROMDE1dDBuWTRtalJwREtoSk1SVk9ucHdMRzhZUXc0QjVxSWhxM0dQVm1NRUtJNlNuaVhpem5Ddkd5ZTM0Mk5hM0cwUWg0RHR0N2NBZmR6R2RnM3hVWWRjVmJIaVh3YjV5WHl6U0g2RXJjTE13WlJwNk8rOUpGamRoVFpIRTVSd1M0aXB1RDFTLy83ZlptK3dERW4wV0RYbXUrcTdURzFWZzk1MEhrMk5nRC9xaVJoM0FMZENvQXdFbzlOVkh4MmFleUt3aGdVN3Y4UHhmWjd6RXJ6VGgxZzFBVCIsIm1hYyI6IjRjYTBhZGQxYzk2NGU1MDU0YjZiZTJlZTlkZGE2NTFlY2ZhNjA3NTkwNzBhMmFhMGY4ODc4YWI4ZDIyNzcxMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZGYXQ0OHRHUzE1anZRV0E0QnpVRWc9PSIsInZhbHVlIjoieUJUZHBYYjEzYU9ieTlGcm5QeGhOYXQ2Wks0RnI4clZEaFU2UG84M2lpVmFFS1hpblJNNG5sYTRjU3lOZ0J3OXNkWjVZK1lnT0JEb1padUNsOFlFeldLaUxFTDJRZEVFQUVUSExFdjBjbUJ6c2Z6YlBYdmdzVTZlWTlkNzQybWRSR2VaNWRKZkFvaG13RUtRS0tCMER2L2RDdjVwYjQ1dEVLRHJ4b1JLdWVaSGw1NjdrMW1wc28ydFhVdVoxQVFXWTIydjZPNXF0MkdRVDBpb1QzSEdiVE5sQ2VvUkdZZlVKam9Wa0kzV09FUjhCQWFZZ3JMQlIxNlRaaG93Y3F2RTJocWk4bytqcThMV1VscUZPdDlHbTA3c1RwUFJPc1p1dmdRV1NzbWJ4YXFYaC81RGRCeE95QmVqRmxqemMyVm50TnNrd2RHaHFmZnpRSWR6Vlk5SWw4eHRYc092bUkzRithcUV1SW9FUlBpZ21LTWJ6dUNHelJtTi9xbnRZdzZoK0s4RWZHc3QwNVNzRUhkWEZFUDhXeDR3T1NRUDZkUldpVS9LK2FFdmlPUFNmbVVXc2pXL1FVRUtPTnd2ekUxc0FhZUlyRmJ5bEpkRVBSVWgraGRIYVhIQXhabHlKUGh5NmdudFhkaGwyQ2I4cnFOamNsb3FyRkU5dVVId0QrV3V2NzFRRVlWdDVpYVA4UmoxZTBoM3I2S2J3UFlBS1U5NzZxRFdHSnNhRVI5WWp0eFIxbThCMTNYL2hIenBQTEhWQmVKOWdOSFNScnFtb080SVU0bjBMQ1lkZ3lGYjZoaU5OMDFwdklNdUxIUHlkalpPNG5BRno1WkhWRm9XNzVQZyIsIm1hYyI6IjllNDViYjY5MGIwMjc3YmUxZDZmM2YzNmY3OTEyYzY0ZGJlNzllMWQyZTRhOGE4ZDIzZjQzMzRmYmMxNDg5NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+