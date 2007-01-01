Обнинск
-8...-7 °С
Главная Новости Общество В Калужской области готовятся к паводку
Общество

В Калужской области готовятся к паводку

Дмитрий Ивьев
11.02, 11:20
1 628
Губернатор региона Владислав Шапша принял участие в совещании по подготовке к безопасному прохождению паводка и пожароопасного сезона. Его провел Зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

В 2026 году Правительством страны поставлена задача - не менее 85% пожаров должны ликвидироваться в первые сутки после обнаружения.

- В Калужской области мы уже пять лет со всеми пожарами справляемся в эти сроки, - заявил Шапша. - На противопожарные мероприятия направим 188 млн рублей. В том числе на техническое оснащение служб. Для мониторинга обстановки используем в том числе 16 беспилотников. Особое внимание – охране населённых пунктов и ООПТ.

По данным Росгидромета, паводок на реках области ожидается выше нормы.

- Комплекс превентивных мероприятий включает ремонт ГТС, водопропускных устройств, расчистку русел рек, - заявил губернатор. - К оперативному реагированию для проведения аварийно-спасательных работ готова группировка сил и средств в составе 5,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. В случае необходимости организуем пункты временного размещения для жителей подтопленных территорий. Задача всем ведомствам – организовать четкое взаимодействие, а также оперативное информирование жителей в периоды прохождения сезонных рисков.

