-8...-7 °С
В Калуге уменьшились сугробы
Новость дня Общество

В Калуге уменьшились сугробы

Дмитрий Ивьев
11.02, 11:21
С начала февраля выпало только 3,5 мм осадков – это 10% от нормы для этого месяца, сообщила в среду, 11 февраля, известный метеоролог Татьяна Инкина.

- Максимальная высота снежного покрова в 56 см была зарегистрирована 1-3 февраля, к утру 11 февраля она просела всего до 53 см, - пояснила она.

Средняя суточная температура воздуха в первые 10 дней месяца составила -16 градусов. Это заметно ниже нормы, но уступает рекордным показателям. В 2006 году было -23 градуса, в 2012 – -18.

