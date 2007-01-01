Губернатор Калужской области принял участие в итоговой коллегии прокуратуры

В Калуге состоялась ежегодная коллегия региональной прокуратуры, посвящённая итогам 2025 года. В мероприятии участвовали губернатор области Владислав Шапша и заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв.

По данным прокуратуры, за прошлый год в регионе удалось снизить общее число преступлений на 10,7 %. Заметно уменьшилось количество тяжких преступлений — убийств, краж, грабежей и вымогательств.

Вместе с тем, как отметил губернатор, остаются направления, требующие повышенного внимания. Среди них — профилактика правонарушений среди молодёжи, противодействие экстремизму и терроризму.

Шапша поблагодарил сотрудников прокуратуры за слаженную работу, направленную на укрепление законности и поддержание спокойствия в регионе.

Заместитель Генпрокурора РФ также высоко оценил работу калужских ведомств. Он назвал регион одним из лучших в стране по трём направлениям: исполнению национальных проектов, снижению административных барьеров для предпринимателей и организации лекарственного обеспечения населения.