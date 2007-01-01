Обнинск
-8...-7 °С
Общество

В Калужской области часть ручья изъяли из незаконного владения

Евгения Родионова
11.02, 10:51
В среду, 11 февраля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила об изъятии береговой полосы водного объекта из незаконного владения.

По данным ведомства, было установлено, что часть ручья Кременка и его береговая полоса находится в частной собственности гражданина.

По иску прокуратуры в суде образование земельного участка на этой территории признали незаконным.

Территорию ручья и его береговой полосы изъяли из незаконного владения.

