В Калужской области часть ручья изъяли из незаконного владения
В среду, 11 февраля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила об изъятии береговой полосы водного объекта из незаконного владения.
По данным ведомства, было установлено, что часть ручья Кременка и его береговая полоса находится в частной собственности гражданина.
По иску прокуратуры в суде образование земельного участка на этой территории признали незаконным.
Территорию ручья и его береговой полосы изъяли из незаконного владения.
