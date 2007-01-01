Обнинск
Общество

В Калужской области заработал первый клуб для участников спецоперации

Дмитрий Ивьев
11.02, 07:00
0 136
В Жуковском округе открылся первый в регионе «Клуб участников СВО». Его создали на базе кадрового центра «Работа России» в рамках национального проекта «Кадры», сообщили 10 февраля в правительстве.

Первую встречу провели в неформальной обстановке — 16 человек обсудили возможности трудоустройства, бесплатного обучения новой профессии и поддержки при поиске работы. Несколько участников поделились личным опытом: как с помощью службы занятости они нашли новую работу или освоили востребованную специальность после возвращения из зоны спецоперации.

Клуб будет помогать ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, строить карьеру и делиться опытом друг с другом. Здесь планируют проводить мастер-классы, тренинги и консультации с экспертами из разных сфер — от строительства до IT. Также члены клуба смогут обсудить идеи для собственного бизнеса и получить помощь в их реализации.

Директор кадрового центра Калужской области Инна Андреева отметила, что главная задача — обеспечить людям всестороннюю поддержку: помочь не только найти подходящую работу, но и дать необходимые знания и навыки для успешной профессиональной самореализации.

