В Калужской области чиновник получил штраф за срыв ответа гражданину
В среду, 11 февраля, прокуратура Сухиничского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан территориальным отделом администрации района.
По данным ведомства, заявитель обратился в отдел по вопросу отсутствия уличного освещения и не получил ответ в установленный законом срок. Уличное освещение не было восстановлено.
Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Сухиничского района.
Его привлекли к ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры приняли меры по организации уличного освещения и направили ответ на обращение.
