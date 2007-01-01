Обнинск
Общество

В Калужской области чиновник получил штраф за срыв ответа гражданину

Евгения Родионова
11.02, 09:44
В среду, 11 февраля, прокуратура Сухиничского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан территориальным отделом администрации района.

По данным ведомства, заявитель обратился в отдел по вопросу отсутствия уличного освещения и не получил ответ в установленный законом срок. Уличное освещение не было восстановлено.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации Сухиничского района.

Его привлекли к ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры приняли меры по организации уличного освещения и направили ответ на обращение.

