Общество

В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
10.02, 13:56
За неделю по поводу ОРВИ и гриппа к врачам обратились 6454 жителя региона, сообщили 10 февраля в Роспотребнадзоре.

По сравнению с предыдущим периодом рост заболеваемости составил 14%.

Грипп выявлен у 16 человек. Из них 14 – в Калуге. На территории области циркулирует вирус гриппа тип A (Н3N2), пояснили в Роспотребнадзоре.

В больницы попал 41 человек.

здравоохранение
