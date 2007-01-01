В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю по поводу ОРВИ и гриппа к врачам обратились 6454 жителя региона, сообщили 10 февраля в Роспотребнадзоре.
По сравнению с предыдущим периодом рост заболеваемости составил 14%.
Грипп выявлен у 16 человек. Из них 14 – в Калуге. На территории области циркулирует вирус гриппа тип A (Н3N2), пояснили в Роспотребнадзоре.
В больницы попал 41 человек.
