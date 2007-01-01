Обнинск
-10...-9 °С
Общество

В Калуге установили нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
10.02, 15:57
0 289
Бронзовая фигурка появилась на здании стоматологии на улице Пролетарской, сообщили 10 февраля, в администрации города.

Официальное открытие состоялось во вторник.

Космонавтик-стоматолог изображен вместе с большим зубом.

Это уже 34-я подобная фигурка в городе. Большая часть из них находится в центральной части областной столицы.

общество
