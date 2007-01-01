В Калуге установили нового космонавтика
Бронзовая фигурка появилась на здании стоматологии на улице Пролетарской, сообщили 10 февраля, в администрации города.
Официальное открытие состоялось во вторник.
Космонавтик-стоматолог изображен вместе с большим зубом.
Это уже 34-я подобная фигурка в городе. Большая часть из них находится в центральной части областной столицы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь