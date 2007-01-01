В Калуге представили книгу «Я родом не из детства - из войны»
Мероприятие приурочено ко Дню памяти юного героя-антифашиста.
Книга собрана из реальных историй людей, которые в детстве пережили войну и позже стали жителями Обнинска.
Издание вышло при поддержке Фонда «АТР АЭС» в рамках программы патриотического воспитания.
О том, как создавался этот совместный проект, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM мы поговорили с директором Централизованной библиотечной системы Обнинска Анной Юсуповой и директором художественной школы Обнинска Людмилой Дороховой.
Подкаст программы размещен на сайте «Комсомольская правда».
