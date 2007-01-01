Обнинск
Общество

В Калуге представили книгу «Я родом не из детства - из войны»

Дмитрий Ивьев
10.02, 14:56
0 333
Мероприятие приурочено ко Дню памяти юного героя-антифашиста.

Книга собрана из реальных историй людей, которые в детстве пережили войну и позже стали жителями Обнинска.

Издание вышло при поддержке Фонда «АТР АЭС» в рамках программы патриотического воспитания.

О том, как создавался этот совместный проект, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM мы поговорили с директором Централизованной библиотечной системы Обнинска Анной Юсуповой и директором художественной школы Обнинска Людмилой Дороховой.

Подкаст программы размещен на сайте «Комсомольская правда».

