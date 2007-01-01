Обнинск
Общество

В Калуге ремонтируют детский сад «Дружба»

Дмитрий Ивьев
10.02, 14:43
0 485
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и депутат Михаил Васильев в составе комиссии проверили ход ремонтных работ в детском саду № 108 «Дружба».

В учреждении отремонтированы кровля и фасад, проведена замена инженерных коммуникаций, вентиляции и отделка внутренних помещений, закуплена новая мебель. Стоимость работ составила 63,8 млн. рублей.

«Ремонт проводится в рамках федеральной программы. В адрес подрядной организации был высказан ряд замечаний, недоработки необходимо оперативно устранить в установленные сроки. Управление капитального строительства будет держать ход работ на контроле. Надеюсь, что дети как можно скорее вернутся в обновлённый, красивый, уютный и комфортный детский сад», – отметил Юрий Моисеев.

