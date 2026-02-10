Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Роскомнадзор решил ограничить работу Telegram
Общество

Роскомнадзор решил ограничить работу Telegram

Дмитрий Ивьев
10.02, 14:38
2 740
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 10 февраля, об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание РБК. По данным ресурса, меры по замедлению ресурса уже применяются.

Ранее 9 и 10 февраля пользователи по всей стране, в том числе и в Калужской области, жаловались на медленную загрузку фото и видео в Telegram.

Следить за калужскими новостями можно в нашем канале в MAX.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
16 оценили
6%
0%
0%
13%
0%
81%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhZd20zS1JyUUR6MkJrR2FkeGcweVE9PSIsInZhbHVlIjoiR2k4MmNlbzc1QTd1SjN1VW5FVDZPUmVCTWRqTXdIMm02aTBmcld3K0NHY2FhTncyMVBrRGlXTS9QWUJ1NGVud1NaNnViNXNQMFEvNlVyZEdVTnhHMzRVWXB3WmtXUmQrdHRBYTlUR2w5V3lGUExwZlJXL0lSR2l3NElFK2JUd0x0eEhVbVh1NHRqUnFCZXkzZ1hEcVZBVnUyM1B4M2V2N0pvaTRpMkxxZlFPSWNVZlN1TnNOd3BsbmNZYVNwbjBYVkVLaXlUQmRzN1Z6b0NSSGhzc0cveVZONDhicWNXZFRVeTFodjd1aDhOTGFicGV4Y3VadFh4b1dNQlRya0JrblVuZjNQQ3ovWGJEM01sbjRuN1hRaHpBQVNHSzQwR3lXUGdlQ2w2N3lxd05BWStYeW5EZm1RSUkvelNRWkt5UHArTFJTeXRmR0RCL3drNWp2UE9sNG1qWExRdnhPNGpIQWxWN3JTandrOEFoTHpBbU56NFo4ZXRiZTJvSUVwaC9ELzdQL0xoc25EeDhjNERuOWtBNEpSVHZveFJaWWYvNFhNbnJJM1cvaEI4Y1ZuemtNTzAyMUhwWXpxQXFRU20vTiIsIm1hYyI6ImZkYmNhYzM0N2I4ODU0NTNkYmU5MzI0YTFiMTM5ZDJiMzFhZDYyNjA4MzE0NTEwMjFmYjNhNTc2YjZhMzk2NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkkyM3FQSzdsdzdGV1BnN2FSSDZUS0E9PSIsInZhbHVlIjoiMmp5aDFTb1ViUDRoazRpdXRrbFhRSG13MWFpUjUyK2JCenZLdUhBM2tYdmgwTkZEOS9QQ1cyR1JNVCtJL0l1SjBPWXZFZW82OE9aSlk2WkFlV1phTTZ6cjg3UUxwNmtqL1ZhMmpYMms1T215MnI0Nkl6RXhETWJVcm1xZXljQWMxUUY1Z3dreCtXcEdQbjBFbTFzOHp0U3RuY0RFeG5PTHFQZTNWWVJnVXhNN2JGeThIOEN1b2Y3NnJrajZaMVUzMmVDbXpyMkJJSk11QVg2NVo0RStCYVlPbWo1OGU0dDBFeld2d2ovbHoxYVRiSnFiNUp0VHpWYjNZT0Fvb1Vha2hCNDZOMW8xaVdJMjRoREJXdDlTUjRmcjgxaVRKSmtWZ1N1Vkp5YkpjaDEyQkxDRlVXUXVvWm5qcElrUlAwRVVKUHhUVko1eVEweUxtenYxdmFTN2JQcjJGNTM1VjlaSHhzd2Mvb3ZpT1ZzVTNNWTdhSjViL0xpZGpFUzgxVTA0b2VNWVB4M1dBWktISldqMEh2Z2FGRjdheHhzNGRydlY3VWZLeWpFaGFrZjVRVTZFUURHQkR6Zldka2w2WHhDV0NKQWxpNFFRS3VPb2E2em5zNmxLeVNHcUV1L3JQamhUNTdKUGptNHZ0bjFYOVFERzl2WHRLZ09XaUNXdGFZR1hKTWlDNjlnOEFiWDhub2l0eEY0YlJBZ0ZCWU80MzIvbG1zSmJCOXU4OE0zV3VwREFwVk1RTklPSlladUNNRExnNzF3N2kwWXBiUldQUHh5clJIdnE1d3lpN1g1QWJuL2MzTFcxT3hDY1phZERVWlprMk9FUEp3M1VZL3gyaFY2TCIsIm1hYyI6IjRjM2VmYjA2NzU4M2Y2ZWU1YWVhNDYxYWYwMWJjYmI1MGU1ZDVlY2VlZWUxNDk3MmVmZmUxOTJmNTZhOTNiMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+