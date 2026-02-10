Роскомнадзор решил ограничить работу Telegram

Во вторник, 10 февраля, об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание РБК. По данным ресурса, меры по замедлению ресурса уже применяются.

Ранее 9 и 10 февраля пользователи по всей стране, в том числе и в Калужской области, жаловались на медленную загрузку фото и видео в Telegram.

