Роскомнадзор решил ограничить работу Telegram
Во вторник, 10 февраля, об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание РБК. По данным ресурса, меры по замедлению ресурса уже применяются.
Ранее 9 и 10 февраля пользователи по всей стране, в том числе и в Калужской области, жаловались на медленную загрузку фото и видео в Telegram.
