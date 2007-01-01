Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Новость дня Общество

Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»

10.02, 13:42
0 224
Фото предоставлено билайн
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Билайн запустил новую акцию с выгодными комплектами. Это отличная возможность сэкономить на подарках в преддверии праздников и спланировать покупки. 

Например, приобретая HUAWEI Nova 14i 256  в интернет-магазине Билайна в рамках акции, клиент получает не только современный смартфон, но и 7 000 бонусных рублей, а также 1000 рублей на аксессуар. Так, в дополнение к новому устройству можно обеспечить оплаченную связь и дополнительный девайс/аксессуар. Такой комплект даёт выгоду в 8 000 рублей — это 40% от розничной цены. 

HUAWEI Nova 14i 8/256 ГБ — смартфон с большим экраном и ярким дисплеем, обеспечивающим плавное движение изображения. Оперативной памяти 8 ГБ хватит для работы популярных приложений и использования смартфона для повседневных задач, а накопителя на 256 ГБ достаточно для хранения фотографий, программ и даже игр. Пользователи оценят и камеру с главным модулем 50 МП и фронтальную камеру 8 МП. Еще одна особенность — большой аккумулятор 7000 мАч, благодаря которому смартфон сможет долго работать без подзарядки. 

Совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, в качестве дополнительного товара в рамках акции можно выбрать беспроводные наушники, умную колонку, часы, пакеты настроек, обеспечить себе защиту от мошенников и спамеров с помощью PRO-версии «Виртуального помощника» или подписки на книжные, облачные сервисы Билайна и другое.

 

* С перечнем акционных смартфонов, размером выгоды, ценой и номиналом опции «рубли на связь по акции», а также минимальной ценой дополнительных товаров и услуг можно ознакомиться в офисах Билайна и правилах проведения акции. Количество товаров ограничено. Акция действует до 16 марта 2026 года.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. erid: 2VSb5z8DWzM
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IlVQTUllbTRyektWaFZ6MlNyMTc0ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiMGUwaVFZSFVIY3F6VlYwdEtzaUJSSFMzQXYxbStJYWdHQTJuS0pNdFY3R0ZOajFaa1kyeVYwbFROQzlhRWxwV0hmTTdoaGhadC9rUHpPQkZlazZ1NURxZmF4bnZVV05Cd05VSnRQNVd6TUlwZEFWLzdvc3VxL21iak53Ly81MDBONTN2UDVvcm1xTDg1WElNOEZYWXlBWGpjZGpQdTFLL09BNDNObStZTllYNUkrSjFVMC9zWGRMeHd5dUlTTEhuTUlmR2tERjNuV0NIMVFSVXhYeE1HS2ozamFud2hVc2xvVlJFbHBZb0NYVkYyTnFnL1Vua0J5RDJKODNuUml1RDFQYUo4UUY5ODNTcnJ2Szg2dDdTQXVXMUdxdkNUSlREYzNVZFdUMUFLZDNnVFZEQ2wzWUdtaE5WbW5RN0tCc3pacTFnU09CbGFINC8weFUrMUJBWFBQaHozTWdqODczNlhyZStxNEU0MjNiWjc5UnJsbjlVdGlQK0R3VkVJREVycnFsSXM5anBwNDdZdVJld251cXdDd2xWaGFVT0o2em5yVFR2QzUwb3dWWm5sUDVRZytyQmpkd3hGR0hTWVFoUSIsIm1hYyI6IjUwMDQ1YzY4NGQ1YjRmZWU3YWM0NzM2YTNhOTIxYzhmMGE1YzYzZWIyYTJiMjViZTNmYzA5ODU2ZjRlMWExYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImIvUW5HVldCMFozY0xGMzBtQ0Z0TWc9PSIsInZhbHVlIjoiNEc5dFRycE9IMmFWU3kxckliR25UaXI3eE85djg1T3hDYUIzaXJ1RTNGUnpmQkVHcERFQ001MzluU3ZZMlArcVYwUFZNZHNkNGhVTjRXVXJMQ3U4Ykp6QlhkUkpYUjFhOU1nSkJncXNzVHkvWW45LzNGSFhpSEtQUGlaaWFaenZMUzc1NEFOOVFrbDNPU0dvMFNpUnhnbU5TS1NVT3lhZ3Z1bWxSYzZDMjdqdXIzazBjU2J3YTBwWjQvekNzLy93R1RFU202SUZsN2tYRjczZGxobjFxME9rZ2paZ0hiQUt5YkljWU05NlM4cXlhV0RpclJDOUdpZWdPVHNPc1dmUEdhdWdURlhCdXJSNDhnTXFmbnNoVVV4RUcyZC9RVEVWbWFEZC8vbE1LWmpPcU1GTEJReStXaUJ4RDhxYWc3SFMvYjAzaU9FYXZxYlNxMmcybWU1UCtUVW9pSnJOVS9ydXEvbHRLNkFSNnFsaXpXOW90clZFOWdqOTlGajQrRlRHTjNOTzNtc2ZmM1ZWTUZ2M3R4OHVuR1pYK2h6NmxjbGMwenh3b1NaaDI0aHY3SmMxM0NOVURUQW82a0NGV1JTRldQZzQzTm5tK0JtcC9SZzdlYS9ldXVaOFVOQUgxbDZMcEN5VXhPQXVrZzF2dENNblZMeE9VQnJka01jTkV6QUtlQ1lEbkdJVDNvZzRWb2hpY3c5WmVaaUMvRjdOTXpMYXdRbnRzUEQ0c3gyd0NvaXFSRFptWUxUMWIvSGxXNHdud1oxMnFONWh0NFlaUndRZHg5K1dnSzI3VmM2NUw0YXp0cmZsS0xzY1gxbTlTZTFWZk9udW9LcE5nYXlOTklmMSIsIm1hYyI6ImYwMTgxZGFkZjExNmQ0Y2E3NTBiYTBkNzQwYTA5NGJjNjhkNzYwYjI3OGNlOTQ2NjE4YjhhZjA2MGRmMDM1ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+