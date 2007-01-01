Калужан предупредят о мошеннических звонках в адрес самых близких

Фото: МТС.

Цифровая экоситема МТС запустила новую функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью калужане смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи.

Владелец подписки, подключив членов семьи, сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и оперативно предупредить близких. Решение будет особенно актуально для пожилых людей и детей, так как как именно эти категории населения наиболее в фокусе внимания мошенников. По данным сервиса «Защитник», в 2025 году функция «Безопасный звонок» срабатывала в два раза чаще именно у них.

Данное новшество дополнит уже существующие защитные решения, среди которых блокировка нежелательных мошеннических и спам-звонков, страхование от телефонного мошенничества, функция «Безопасный звонок», предупреждающая пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Эти инструменты позволили сократить по итогам 4 квартала 2025 года количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона на 17% по сравнению с 3 кварталом. Всего в прошлом году МТС заблокировала 26 с половиной миллионов звонков в адрес калужан.

«Операторы связи разрабатывают новые технологичные решения для противодействия телефонным злоумышленникам. И такая работа приносит результат: по всем регионам Центрального федерального округа мы фиксируем поквартальное снижение такой телефонной активности. Наша цель — создать условия, чтобы абонент смог ответить на любой неизвестный входящий звонок, не боясь, что это спам или мошенничество. И здесь искусственный интеллект становится полноценным членом команды. Цифровой защитник оперативно предупредит, когда вы или ваши близкие говорите с мошенниками», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.