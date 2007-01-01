В Калужской области появился едкий химический запах
Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил житель города Жуков Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».
— Периодически в воздухе очень едкий химический запах со стороны завода. Чаще всего в вечернее - ночное время. Просьба провести проверку на соблюдение заводом предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, - рассказал о проблеме местный житель.
— Контроль за качеством воздуха в населённых пунктах проводят специалисты Роспотребнадзора, - прокомментировали ситуацию в Министерстве природы Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь