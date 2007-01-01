Обнинск
-10...-9 °С
Общество

В Калужской области появился едкий химический запах

Евгения Родионова
10.02, 14:42
1 867
Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил житель города Жуков Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Периодически в воздухе очень едкий химический запах со стороны завода. Чаще всего в вечернее - ночное время. Просьба провести проверку на соблюдение заводом предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, - рассказал о проблеме местный житель.

— Контроль за качеством воздуха в населённых пунктах проводят специалисты Роспотребнадзора, - прокомментировали ситуацию в Министерстве природы Калужской области.

