В Калужской области появился едкий химический запах

Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил житель города Жуков Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Периодически в воздухе очень едкий химический запах со стороны завода. Чаще всего в вечернее - ночное время. Просьба провести проверку на соблюдение заводом предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, - рассказал о проблеме местный житель.

— Контроль за качеством воздуха в населённых пунктах проводят специалисты Роспотребнадзора, - прокомментировали ситуацию в Министерстве природы Калужской области.