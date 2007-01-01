Сильные снегопады надвигаются на Калужскую область
Во вторник, 10 февраля, прогноз для всей центральной части России дал синоптик Александр Шувалов.
Во второй половине нынешней недели потеплеет, ожидается мокрый снег, который придавит сугробы. А потом снижение температуры приведёт к образованию ледяной корки.
А с 16 по 20 февраля Шувалов ожидает повторения январских снегопадов. В этот период к нам придут два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 мм осадков. Калужские сугробы могут вырасти ещё на десяток сантиметров.
