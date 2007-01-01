Обнинск
-16...-15 °С
Новость дня Общество

Сильные снегопады надвигаются на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
10.02, 10:44
0 465
Во вторник, 10 февраля, прогноз для всей центральной части России дал синоптик Александр Шувалов.

Во второй половине нынешней недели потеплеет, ожидается мокрый снег, который придавит сугробы. А потом снижение температуры приведёт к образованию ледяной корки.

А с 16 по 20 февраля Шувалов ожидает повторения январских снегопадов. В этот период к нам придут два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 мм осадков. Калужские сугробы могут вырасти ещё на десяток сантиметров.

