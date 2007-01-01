В Калуге умерла известный врач

В понедельник, 9 февраля, стало известно о смерти Александры Оганесян, которая возглавляла Городской роддом в Калуге с 1991 по 2017 годы.

Ей было 80 лет.

- Под её руководством на свет появились целые поколения калужан, - вспоминают о ней коллеги. - Для многих семей она была не просто главным врачом, а мудрым наставником, чьи спокойствие, уверенность и доброе слово помогали в самый волнительный момент жизни.

Гражданская панихида состоится 10 февраля в 11:00 в храме Иоанна Предтечи на улице Московской, 30.