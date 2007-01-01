37 калужских студенток получили пособия по беременности

С сентября прошлого года Социальный фонд России начал напрямую оформлять пособие по беременности и родам для студенток. За это время поддержку получили уже 37 будущих мам из Калужской области, сообщили 9 февраля в региональном отделении Социального фонда.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума в регионе. С нового года он вырос до 19 817 рублей, поэтому и пособие стало больше: при обычных родах (140 дней декрета) студентка получает в среднем более 91 тысячи рублей. Если роды сложные или многоплодные — сумма увеличивается.

Пособие могут получить девушки, которые учатся очно — неважно, на бюджете или платно. Подходят студентки вузов, колледжей, а также аспирантки.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу фонда. При себе иметь две справки: от врача о беременности и из учебного заведения с указанием дат декретного отпуска.