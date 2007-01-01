В Калуге установят нового космонавтика
Это будет 34-я такая маленькая фигурка, сообщили организаторы.
Космонавтика-стоматолога откроют в районе дома №51 на улице Пролетарской 10 февраля.
- Он не просто стоматолог. Он — архитектор улыбок. Его инструменты — это штифты и пломбы, его чертежи — рентгеновские снимки, а его миссия — восстанавливать зубы как самые важные несущие конструкции в вашей личной вселенной, - говорится в комментарии автора проекта.
