В Калуге установят нового космонавтика
Общество

В Калуге установят нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
09.02, 14:26
0 303
Это будет 34-я такая маленькая фигурка, сообщили организаторы.

Космонавтика-стоматолога откроют в районе дома №51 на улице Пролетарской 10 февраля.

- Он не просто стоматолог. Он — архитектор улыбок. Его инструменты — это штифты и пломбы, его чертежи — рентгеновские снимки, а его миссия — восстанавливать зубы как самые важные несущие конструкции в вашей личной вселенной, - говорится в комментарии автора проекта.

