Калужская область восстановила больше лесов, чем планировала

В 2025 году Калужская область перевыполнила план по восстановлению лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На территории региона провели лесовосстановительные работы на площади более 3,2 тысячи гектаров — это на 1 % больше запланированного.

Особенно хорошо справились с посадкой новых деревьев: лесные культуры появились на почти 1,9 тысячи гектаров, что на 8 % превысило план. Агротехнический уход за молодыми насаждениями провели на площади свыше 11 тысяч гектаров.

Активное участие в озеленении приняли сами жители. В ходе всероссийских акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» на 125 гектарах высадили около 300 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В работах участвовали более четырёх тысяч человек.

При этом объём заготовки древесины в регионе сократился на 11,6 % — до 797,7 тысячи кубометров. В то же время доходы от лесного хозяйства выросли на 7,5 % и составили 363,6 миллиона рублей, из них 153,1 миллиона поступили в областной бюджет.

На 2026 год запланированы новые работы: предстоит восстановить леса на площади 3,1 тысячи гектаров, ухаживать за молодыми посадками на 10,5 тысячи гектаров. Также регион закупит современную лесопожарную технику и оборудование для выращивания сеянцев хвойных пород.