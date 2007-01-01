Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге обновили пять отделений больницы
Общество

В Калуге обновили пять отделений больницы

Дмитрий Ивьев
09.02, 09:20
0 239
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За прошлый год в калужской больнице скорой помощи обновили сразу пять отделений. Как сообщила министр здравоохранения области Анна Чернова, ремонт затронул эндоскопию, гинекологию, кардиологию, кабинеты ультразвуковой диагностики и хирургическое отделение.

Общая площадь обновлённых помещений составила около двух тысяч квадратных метров. Отдельно подрядчики привели в порядок входную зону семиэтажного корпуса больницы — заменили двери, напольное покрытие и оформление фасада.

Чернова подчеркнула, что комфортная обстановка в больнице важна не меньше, чем современное оборудование. По её словам, спокойная и ухоженная атмосфера помогает пациентам быстрее выздоравливать, а врачам — работать эффективнее.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZvQ0tMdDJWY1Rkd0tIVTV4TG80ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiNklRM2c4bzBaZDhTUXR1NVdleGhPVmhqSXJNQlhGaXlJazhiU3dkWWVzaW5sa045aHoyWEhFLzI1N2c0TkVaRXZnT3JPZ095NjVDUFYrY2RRY3hOeDhQV2VON0NyTmFFeWNCNmhOc2tod3VWMjlObXg0eDFET3JWcFpvUExqRGozVkVqam1oZkh2d1VYVmozcTMvVWM3V3c0cExadWVGVVMxQ1hka1dmMi96cUMrYzR4dk15Q01zWndIMlIzMDM3eDhpaFZyNGc3N1lKbVNPOVk4WEUyZitQR3J6QXpIMlpZMHNoNHdZWXpHM1dBbU83bUlpZGM4cUhFME1JeEErMmt5RXlxY0w0MDc0SUZRdEtsU3JaRWxZRUErQXZLQ2NuYklOMk5ZQVJ0Y1ZRNTBTMGRROVNFUjh3ellKS0wraEVLSlUwZzNRK0RPaUZCNXhCQUtJeUVwcU9zbENmeXh6TDhzU3BMTnk5U3hwNXFlb2ZvbU1wQno3b0lRNE9HeXJOVThicjcxMEVSOGxRcFNBV3BvbTBLblY4T1k1Ly9ua0t1cCttNGxYeDNyM0ROUzN1WkIyREtVRXpDZHI3OFFZciIsIm1hYyI6IjlhOGNkODg1YTJmNjkyODQ2NjdmMDI1OTVhMWFhODlkN2U2NmI0ZmYyYTBhZTJhMTkzMjhmNTRlNjc5YTQwODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjY5cnFVS29rdkVseXgxRWRjcGF2NGc9PSIsInZhbHVlIjoiRWMwYWF6a2Z0aGpKSFVPb0lZTXlnSTdQVUcrTFM1VjIyc1ZiQ0xNZkdxU3JiL2Y4RkM0V0RDaUZtelloQk4rSlduVnhFSWRzUHJzSUI5cEFSNkpQMVRYYjQ1cG5SZUhJVDB3RnpMU2NEWENIUjdkUVdWbFVhMmFoUmhOZUFvRUR5SUJoU3l5d3ZZa25NV3l2SDF4dWtRMjhzTk1tY1RuZUc4a3dEaDZoSjdieVhLWHFtV3R4RHR6WXNzNmtsa24rS0dsbEZDaFFFNDE2N3VVZzVUNmRDUFJhU0R4N1lzMWplWkVYRW9YUWlNaEdNS3d6YTdwSnJoais4Z1VVejJkRWVQRnArV2VoV2ZRNXUwbEZkLzVQVlhBNE5pOVduMTFoMGpHdm53ZnRaSnFmYVAwOU9Yc2VaMmlaVzliWG81ZWo0S1VrbGdsMmkyN05PMEpjVUxoeFc0Q2FSWXYxUVBwNGZ0dVRwYURlU0xWbFR5MHpRc0JNU2prMGRjRitkZ1JaT0FYVEdFeVFqbVdKcTRjSGx2dyt3bzJhUUFjTi9ZSG9KRWx3TktSMm5rUkNURHZFbGxKRHJBNGgwWm5KaStKVE1nRjdMMVNrNGRjT2t1T1ZhRTYwQlJHR2JVWHZHaWc1d2o0d0ozM2tMTmpDSUY1UXZLMkRkZU9HZmRuODJRL3o2KzBGb0FxZnZjQjdHaFhQTEtrdk1lcGVjL0E3eHQySVd2aG9VSHg1emFDUjlEdHNOc0RldlNYTUdTaVd5NC80b0NBMHVxSS9rdDJxVWtjbzhVRUpmTFZmU2hnaCtzbThuSml1OU1GTGQ2NFNDbHFDUHNmc3djR2gxaWxCc0EraSIsIm1hYyI6ImU2OWZlMzI4YjI1NDFlNDdhNmI4YTc0MTA2ZTg3N2UyOGQwMTZhNTMxNzI4NTA4OWM4NjU1MDFiMTlkMzk5OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+