В Калуге обновили пять отделений больницы

За прошлый год в калужской больнице скорой помощи обновили сразу пять отделений. Как сообщила министр здравоохранения области Анна Чернова, ремонт затронул эндоскопию, гинекологию, кардиологию, кабинеты ультразвуковой диагностики и хирургическое отделение.

Общая площадь обновлённых помещений составила около двух тысяч квадратных метров. Отдельно подрядчики привели в порядок входную зону семиэтажного корпуса больницы — заменили двери, напольное покрытие и оформление фасада.

Чернова подчеркнула, что комфортная обстановка в больнице важна не меньше, чем современное оборудование. По её словам, спокойная и ухоженная атмосфера помогает пациентам быстрее выздоравливать, а врачам — работать эффективнее.