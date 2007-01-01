Обнинск
Общество

Губернатор поручил ускорить реставрацию монастыря

Дмитрий Ивьев
09.02, 08:00
Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил Свято-Успенский женский Гремячев монастырь. Накануне Рождества в обитель доставили точную копию чудотворной иконы Божией Матери Успения, которая до революции находилась в иконостасе главного храма.

Успенский собор монастыря находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации. В прошлом веке здание некоторое время использовали как склад для селитры, из-за чего пострадали кирпичная кладка, штукатурка и внутренние росписи.

Шапша сообщил, что проект реставрации собора уже готовится, а также подана заявка на получение федерального финансирования. Глава региона поручил сотрудникам областного министерства культуры изучить дополнительные возможности для восстановления обители, чтобы как можно скорее привести её в надлежащий вид.

