На каждого калужанина в банке приходится 354 тысячи рублей

Такой объём вкладов на душу населения в регионе зафиксирован на 1 января, сообщается в понедельник в исследовании агентства «РИА Новости».

Калужская область в рейтинге регионов по размерам вкладов заняла 35 место.

За 2025 год объем вкладов калужан увеличился на 23%.

Лидируют в рейтинге Москва (1,8 миллиона на одного жителя), Санкт-Петербург (1 миллион) и Ненецкий автономный округ (735 тысяч).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 12 (480 тысяч рублей), Тульская область – 31 (366 тысяч), Смоленская область – 42 (317 тысяч), Орловская область – 53 (286 тысяч), Брянская область – 57 (278 тысяч).