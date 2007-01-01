Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На каждого калужанина в банке приходится 354 тысячи рублей
Новость дня Общество

На каждого калужанина в банке приходится 354 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
09.02, 11:22
1 789
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такой объём вкладов на душу населения в регионе зафиксирован на 1 января, сообщается в понедельник в исследовании агентства «РИА Новости».

Калужская область в рейтинге регионов по размерам вкладов заняла 35 место.

За 2025 год объем вкладов калужан увеличился на 23%.

Лидируют в рейтинге Москва (1,8 миллиона на одного жителя), Санкт-Петербург (1 миллион) и Ненецкий автономный округ (735 тысяч).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 12 (480 тысяч рублей), Тульская область – 31 (366 тысяч), Смоленская область – 42 (317 тысяч), Орловская область – 53 (286 тысяч), Брянская область – 57 (278 тысяч).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
10 оценили
0%
30%
20%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5YLzhpNUs3dUxXTS9jMDVBZ25zNWc9PSIsInZhbHVlIjoiUG5mSWg5clFnb3F6ZDZKN0hmM09jYW1MQ05vRStMb3VHME1qSld0ZHphaW1aTnB6TmM5ZlVqd1d4R01DN3plUS85T2pkbStqY0NRZ2NyNDhoZG5QUWZVaXgyNFdONzRrS0dGZHRyN3lPU0RCUmVDQ2ZocFIxU25FUG90Z3FVZEM5aTVDd0wySkd0R3A0WHRWVnBQN0pSNDhZUWx5NXRRSHVxUVpWODF3bEloMTNtYXpkMmpqZmc4T3NGcjVFTWMvN0tNN1luSmtqa3kyN3BUY3piN2t4ZHRmdU4ycFNGWHhIY3ZEcnY5QXJBT2FJYlBpRTJ5c0FhdDJjTnJsSnNzMWExVXhyVEt6WGRvdmg2bVZEM0w1aVNsQllQVlpPaXc4ZnE3MUhwMFZQbTRnMXR3Y0hUaTNYcTlCQUVMQjRMMXphZ2ljWFdXUElSVk8zd1pFdjNEbzNDV01LS0NHLy85S05ka3lzOC9LVmI0emRiYldjWDhhMVk0N3VKMDUyR3RES0pyOEE1N2xnRW9tWDNOYy9HNTA2KzF4a2lPWmpCWE1IWEl3eC82ZS9uZFBZcXJVTElZMGtTQmVXeUpzelM5MCIsIm1hYyI6IjcwN2U0Y2VkOTQxYTQ3NTNiNzRkYTUzNjMxYWM4MmUxZGNlMzQ5ZDdiOGRjMWMyMGUyODMwMmFjNmMzYjg3OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ind5VFZXbXB4c3c3YTNkbDNXdFdSWXc9PSIsInZhbHVlIjoiMmRiZERqeHVtWURtcFJHcmt4ZkVNMWtkMTE2OHE5NWNSWlZIV2lIU3ZnNGExSk9jcmIrSHYwdVB3dlNJcE1ZS3F5c0R0TlJCbXBZVW51b3hsNEhiV3FsYU1TR1B2QVBlblcxdUhNVGRmckE3OWRlb2ZZREx3TGtRMGlCVlZiKy85WDJUWWhNNUZTeXNObG8ra09PS3lyUGNWTlVRc3d1TS9GT3RrSnQ1OWp1T0FtTnJPSVJFUzllblA1MEQvZ0czMllaZXZCUDYwMTFuY3FSWVJFQmhIMDY2TWJMd2Z2UGFLLzFKZy9jdWV6cUZYdkZGN212OFV5SzlJU1VqYkoxSXFRckpiSUNxSitBZXUvNU9zSG9tc2FZTzdveVNYZ3JRelB5bGdSNVhxcTVFY1NXbjhkRDRlelJYbWVBbHJHczBCNkJob0dFUU1WdVNKeUpqUEU2US9NYm1tVlNGZGNwTHA5eGgwb0NvSnNHaElJLzRqQWxKc0NXSW9talhlMUJXU05WNUIrelBReUZJSUtCSVRkU1ppaFBsb1JEclF6bmZRZlNKUkRVMEJ2dm9qYXJSeVR0WU5RdFJGQ0hmYUZUOGR2VENsMW9XTDR2Ky9obHNoOU1DOWVuMWVpeEtXR2tMSENIdFpsWlFsNHZ1TU5MZTZSZWJ2SDkrV2ZEaGdzZHkwSS9ISUcrUnB6ait2MERTdCt3N3QxVTJ5dVVoRE90dHpYTG1KdmQyQk90VzFEVTJraXFVSENuc0xTSXhWaTlibTdXbHdONEs1ZFduQS85RURTUGNBSWlhcHZkNlpISnI1L0thNHlVS0taK1FnK2RrVXNEeFdpa0l3alozNU5WRSIsIm1hYyI6IjgyMjJjMjJhODM1NTQ2MDBlOThjMDk0M2Y2ODE3ODM1NzlhYjkzNDI5MmQzMjRkYWQwZTlhZjI3YzJlZDc2NjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+