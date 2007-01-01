Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Казанского

Заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный гражданин Обнинска скончался на 96 году жизни.

- Получил тяжелое известие. Для меня это большая личная утрата, - прокомментировал 9 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Трудно переоценить вклад Юрия Алексеевича в развитие атомной сферы. Первый ректор ИАТЭ. Стоял у истоков его создания, за несколько лет вывел вуз в число сильнейших.

Несколько месяцев назад Юрий Алексеевич отметил 95-летие.

- Для всех нас он навсегда останется примером порядочности и ответственности, искренней преданности науке и родному краю. Он всегда был полон оптимизма. Своей энергией вдохновлял окружающих, молодежь. Мудрый наставник. Человек блестящего ума и удивительной скромности, - заявил губернатор. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича, его соратникам и ученикам. Скорблю вместе с вами.