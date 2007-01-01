Воскресенье в Калуге будет морозным и пасмурным

Синоптики обещают жителям Калуги стабильно морозный воскресный день с температурой около -11°C, которая будет ощущаться значительно холоднее из-за ветра.

С утра до вечера 8 февраля небо над Калугой будет скрыто плотной облачностью, осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит -11°C, но из-за северного ветра скоростью 4-5 м/с будет ощущаться как -17°…-18°C. Атмосферное давление будет высоким — около 740 мм рт. ст., что характерно для морозной погоды.

Геомагнитная обстановка прогнозируется как неспокойная, возможна слабая магнитная буря. Рекомендуется поберечь силы, избегать стрессов и тяжелых нагрузок.

Хотя утром возможен небольшой снег, к обеду он прекратится, и осадков до конца дня больше не ожидается. Так что дороги и тротуары, скорее всего, будут просто покрыты снежным накатом.

Кстати, погода 8 февраля в разные годы сильно менялась. Например, в 2022 году в этот день было около 0°C, а в 2017 году столбик термометра опускался до -27°C утром.