Работникам гостиницы в Тарусском районе выплатили более 5 млн рублей зарплатных долгов
Прокуратура Тарусского района сообщила в субботу, 7 февраля, что добилась полного погашения крупной задолженности.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства 39 работникам выплачено свыше 5 миллионов рублей.
Поводом для реакции прокуратуры стала проведённая проверка соблюдения трудового законодательства.
В ходе её было установлено, что предприятие, работающее в сфере гостиничного бизнеса, не выплатило своим сотрудникам заработную плату в установленные сроки за октябрь и ноябрь 2025 года.
Для устранения этого грубого нарушения прокурор внёс работодателю представление с требованием немедленно рассчитаться с персоналом.
Контроль за исполнением этого предписания привёл к тому, что вся сумма задолженности была полностью перечислена работникам.
