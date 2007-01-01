Работникам гостиницы в Тарусском районе выплатили более 5 млн рублей зарплатных долгов

Прокуратура Тарусского района сообщила в субботу, 7 февраля, что добилась полного погашения крупной задолженности.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства 39 работникам выплачено свыше 5 миллионов рублей.

Поводом для реакции прокуратуры стала проведённая проверка соблюдения трудового законодательства.

В ходе её было установлено, что предприятие, работающее в сфере гостиничного бизнеса, не выплатило своим сотрудникам заработную плату в установленные сроки за октябрь и ноябрь 2025 года.

Для устранения этого грубого нарушения прокурор внёс работодателю представление с требованием немедленно рассчитаться с персоналом.

Контроль за исполнением этого предписания привёл к тому, что вся сумма задолженности была полностью перечислена работникам.