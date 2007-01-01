Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Работникам гостиницы в Тарусском районе выплатили более 5 млн рублей зарплатных долгов
Новость дня Общество

Работникам гостиницы в Тарусском районе выплатили более 5 млн рублей зарплатных долгов

Владимир Андреев
07.02, 16:21
0 142
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Прокуратура Тарусского района сообщила в субботу, 7 февраля, что добилась полного погашения крупной задолженности.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства 39 работникам выплачено свыше 5 миллионов рублей.

Поводом для реакции прокуратуры стала проведённая проверка соблюдения трудового законодательства.

В ходе её было установлено, что предприятие, работающее в сфере гостиничного бизнеса, не выплатило своим сотрудникам заработную плату в установленные сроки за октябрь и ноябрь 2025 года.

Для устранения этого грубого нарушения прокурор внёс работодателю представление с требованием немедленно рассчитаться с персоналом.

Контроль за исполнением этого предписания привёл к тому, что вся сумма задолженности была полностью перечислена работникам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imsrczl6VjJEWGNmVUZRY2kwM3ljTEE9PSIsInZhbHVlIjoiWU9FMkNCSUNRUGs0Vis1VlV5S0lRa2VhY2xyd2pxYm1PUkVsVElhWEU1eDZOZUxlbjJFMzNGRVVCRGhlRVArMjY5OS80MzV4QTYvM00zMlJsZE5DNnMyTUdGL3BvMUhuTW90UmdFaGpLaGorUGpjTkVKdzByN2VBYWdvTS8vRnh4TURDaXJVWnhGclpKbUZROTJJL3ZqeUJmeklpV0JWa3ZXa1NDTjJmb3NCMjFQV25Wa3JheTByVE1mbWZUbjd1cWcrN0Z0MlJQN01xMVpqeFdaYmdMR3I4eC9ZNUZrYVpLWFkzN1hadEw4NVc2MG1HUWdna0JnQmxMdGtPQm5Wdkxnbld3a3paK2FHU1BRZlc2M1J3V1dremh3cFM0NUhSV1Jrd2lOQitYa3ovS3pZc251MjVHK1ZuSEd5WjVBVzlYUlM2WXRWYmJXTFQyYlVGZmF0VkNqRnI5a1ZtQkp2MFVKdXlqMmJHVDc2Q2syUTU0TExma090N0gyZWQwTzJkb0JPanhBeFVISDJ6Vm12aURNVEZkS0JpV1NiN3c3bEJrT3BNV0o2WjJmZm5pLzlXN2ZtWmlYYUJvWmVHOGlhRyIsIm1hYyI6ImM4YzcxNDZhN2QxODA1NTY1NzI4MTVjZGYxMDUwNzY2ZmNjYjVjMWJiNjI4YzYzOWVkMjA2N2MyYTZlOTJmYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZyUWRnWGVIQnZOWk5GaEl0VWhrdEE9PSIsInZhbHVlIjoicUZnWENtYm9uNHB6cnNXL1I1ckFtR3JORTBIeERqODlmajBWd2dnYmYvNitUMW9KeVFnRityejJQdjZPeWdVcEhNdmt3SDlrWWRCUnlEOS9HZ1d2dEtpL05IR2pFOWEwRUNac09kM1ZHN2lsTDdwOHByVVVheFl4c2JxalZPSisvNFllczdMQ3VoVFg0THd0ZjFuZ1BrQk9pVVE3TGZ0aWFpY1NnTUpEZ0tzaEx2L3FmTWxXZmlGQkdKNHQyaFdSSnR1eXVqOFRrT1Z5VmtVN3VxMlMzMUk1NWM4Zk9Pb3RRTUxJZEk3ZTZuOE9TY1pHMUVmWkFxcXhSSHRKb0Qrbmw4dU40QUVHMzVaWnRIMGd3SVJrRG5hK29RR1ZucSt4a3M3dmtiRDA5Tmo4VktIS2pUaXJLVTB0WHZ0QzhRUlV6Y2VVaHdhVjlaelhDUjdrdXJVcEtWcjJoRW9NeldVdFFlc1F5cGlmeWNQMmJWZENsdVRRUzJ1UEltemZITCsyYURkVTRyaUxqbXNSYm1Vd29RUVZPWS9GVmVVSGt4Wmp6RGZZL1ZNV0FXeDlUOEt1alNxeHJDTm1qWkZ6Rm5qc1dDVDhxRVY3bThjeS9vNk12TTcvaTF4R1MxTDVIWEJESlN3NHRRSi9YN1BRUXVwWWhTaFV5bXI3TVYvaXU1bWY5U1Z2UlQvM2h2cXZwYlZXd0VFL0FKTHZkTnBGUjVpRko1cXpZMUpYN3VaVjREaExwVzhtUEI0QVpnM1JQVmRHQ1A1K0dOajVLak9WRzRZYTZzWittbmJ2Yjh3UmNJbUN1cVNWZzJhOCt2V05sc2oyZTFuOWtzR0hFdmZ2djhlSSIsIm1hYyI6IjRkZDFhZTEyZTFjYzE4MjIzYWNjMDkxMmY2ODZlMjJiOTljY2FhZGNlYzNjZTYyNmY5ZWYwNmVmZTc3ZWJiNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+