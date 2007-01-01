Обнинск
На 85-м году жизни скончался известный калужский писатель и журналист Вячеслав Бучарский
Общество

На 85-м году жизни скончался известный калужский писатель и журналист Вячеслав Бучарский

Владимир Андреев
07.02, 13:12
Выпускник литинститута, прозаик, член Союза писателей России, автор более 20 книг прожил в Калуге более 50 лет, работая в планетарии, пединституте, на радио и в областных газетах.

В 90-е годы он выпускал издание «Каменный мост», организовал издательство «Стожары». В областных печатных изданиях много писал на сельскохозяйственную тему.

Отпевание состоится 9 февраля в 10:45 в храме на ул. Марата, 4.

