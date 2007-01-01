Почему калужане не хотят встречаться с одноклассниками

По традиции в первую субботу февраля в России проходят встречи бывших одноклассников.

Накануне 7 февраля на странице в Телеграм канале странице КП 40 мы провели опрос на эту тему.

Результаты его нас немного обескуражили.

Выяснилось, что половина из всех, кто принял участие в опросе не горят желанием увидеться с теми, с кем учились в одном классе.

Причем, 16% выбрали категоричный отказ: «Век бы их не видеть», а 34% - более мягкий: «Не хожу на эти встречи, что там делать?».

Минимальные 5% читателей уверяют, что с радостью отмечают День встречи выпускников, а 13% не могут этого сделать, потому что учились в другом городе.

Кстати, средний чек в кафе на 7 февраля на подобную встречу составляет 3,5 тысячи рублей.