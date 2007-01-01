Шапша обсудил с Лихачевым создание центра ядерных и смежных технологий «Обнинск.Тех»
Подробности губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил вечером в пятницу, 6 февраля.
Губернатор обсудил с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым создание в нашем регионе международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск.Тех». Ожидается, что он позволит готовить высококвалифицированные кадры для атомных проектов в России и странах-партнерах.
- Вместе с «Росатомом» работаем над подготовкой кампусной заявки для участия во всероссийском отборе по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети», - пояснил Шапша.
