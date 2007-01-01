Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге представят книгу об учёных, изучавших природу региона
Общество

В Калуге представят книгу об учёных, изучавших природу региона

Дмитрий Ивьев
06.02, 13:23
0 85
10 февраля в 15:00 в Калужской областной научной библиотеке имени В.Г. Белинского пройдёт презентация новой книги «Исследователи живой природы Калужской области: исторический очерк и персоналии».

Издание подготовлено калужскими биологами-натуралистами по заказу регионального министерства природных ресурсов. Это девятнадцатый выпуск в серии, посвящённой биологическому разнообразию области, и вышел в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В книге собрана вся история изучения природы Калужского края — от первых наблюдений в XVIII веке до современных исследований. Авторы рассказали о научных обществах, кружках и учреждениях, которые занимались изучением флоры и фауны региона, а также об их вкладе в охрану природы.

Отдельная часть посвящена людям: в книге упомянуты более 400 имён — от всемирно известных учёных до тех, кто эпизодически участвовал в сборе материала или о ком сохранилось мало биографических данных.

Авторы надеются, что издание вдохновит новых исследователей на изучение природы родного края и поможет сохранить память о тех, кто внес вклад в развитие калужской науки.

калужская область
