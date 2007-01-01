Обнинск
В Калуге наградили военных

Дмитрий Ивьев
06.02, 13:00
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов вручили награды участникам специальной военной операции.

Указом Президента России и приказом министра обороны за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, калужане были награждены орденом Мужества, медалями «За храбрость» и «Участнику специальной военной операции».

«Для меня большая честь вручить вам эти высокие государственные награды. Калужане оказывают масштабную помощь участникам специальной военной операции. Сегодня народ и армия вновь едины, поэтому победа обязательно будет за нами. Благодарю вас за отвагу и самоотверженность, низкий вам поклон!», – обратился к бойцам Юрий Моисеев.

