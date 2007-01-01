Обнинск
-12...-11 °С
Общество

Спикер областного парламента Геннадий Новосельцев поздравил ученых с профессиональным праздником

08.02, 09:20
0 88
Уважаемые учёные, исследователи, изобретатели, студенты и преподаватели! Дорогие жители региона!

Поздравляю вас с Днём российской науки!

На калужской земле жили и трудились талантливые люди, внёсшие большой вклад в развитие отечественной и мировой науки. В их число входят почётные граждане региона – Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, Константин Эдуардович Циолковский, Александр Леонидович Чижевский, Пафнутий Львович Чебышев, Павел Михайлович Голубицкий и многие другие ученые, внесшие весомый вклад в развитии прогресса.

Представители научной сферы успешно работают и сегодня – на базе университетов, научно-производственных и промышленных предприятий. Первый наукоград России – город Обнинск – остаётся одной из точек притяжения учёных, изобретателей, инженеров, а также одним из центров развития научной мысли.

Власти региона, включая Законодательное Собрание, уделяют большое внимание поддержке молодых учёных, научных исследований, развитию наукоёмких отраслей экономики и производства.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, смелых идей, новых открытий и успешной реализации амбициозных проектов!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев,

депутаты регионального парламента

