Спикер областного парламента Геннадий Новосельцев поздравил ученых с профессиональным праздником
Уважаемые учёные, исследователи, изобретатели, студенты и преподаватели! Дорогие жители региона!
Поздравляю вас с Днём российской науки!
На калужской земле жили и трудились талантливые люди, внёсшие большой вклад в развитие отечественной и мировой науки. В их число входят почётные граждане региона – Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, Константин Эдуардович Циолковский, Александр Леонидович Чижевский, Пафнутий Львович Чебышев, Павел Михайлович Голубицкий и многие другие ученые, внесшие весомый вклад в развитии прогресса.
Представители научной сферы успешно работают и сегодня – на базе университетов, научно-производственных и промышленных предприятий. Первый наукоград России – город Обнинск – остаётся одной из точек притяжения учёных, изобретателей, инженеров, а также одним из центров развития научной мысли.
Власти региона, включая Законодательное Собрание, уделяют большое внимание поддержке молодых учёных, научных исследований, развитию наукоёмких отраслей экономики и производства.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, смелых идей, новых открытий и успешной реализации амбициозных проектов!
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев,
депутаты регионального парламента
