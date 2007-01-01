Наука, которая помогает видеть мир

Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» — высокотехнологический офтальмологический центр в г. Калуга, основанный в 1988 году прославленным академиком Святославом Николаевичем Федоровым. На сегодняшний день ежегодно силами Калужского МНТК выполняется более 50000 операций на современном высокоточном оборудовании. Высокопрофессиональные врачи-офтальмологи работают по мировым стандартам. Клиника ежегодно подтверждает свой высокий научный уровень, оставаясь одним из ведущих научно-практических учреждений в офтальмологической науке и практике.

Уже более 37 лет Калужский МНТК «Микрохирургия глаза» является кузницей научных офтальмологических кадров. На сегодняшний день в его стенах работают 18 кандидатов и 2 доктора медицинских наук. Быстрое развитие науки и техники требует от современного медицинского работника постоянного научного совершенствования. Передача эстафеты новым поколениям обеспечивает преемственность научной мысли, позволяя сохранять на высоком уровне оказание медицинской помощи. На протяжении всего существования в Калужском МНТК активно развивалась и сегодня успешно функционирует система наставничества — постоянного обучения молодых специалистов, основанная на идеологии Святослава Федорова.

Работа, направленная на обеспечение преемственности поколений офтальмологов, начинается со студентов. С 2021 г. Калужский МНТК является клинической базой кафедры хирургии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Юные амбициозные парни и девушки, студенты 4 курса Медицинского института определяются с направлением своей дальнейшей профессиональной деятельности. Профессорско-преподавательский состав кафед­ры помогает сделать правильный выбор. Ребята, готовые вступить на путь помощи людям видеть мир во всех его красках, намечают себе дальнейшие шаги в офтальмологии. Студенческий научный кружок, организованный на базе кафедры в Калужском МНТК, помогает утвердиться в этом решении, приоткрывает удивительный мир, где сопряжены технологические возможности с профессионализмом, опытом и обширными знаниями врачей клиники.

Ребята, нашедшие свое призвание в офтальмологии, приходят уже на следующий этап обучения. Для них Калужский МНТК с 2023 года выступает как база кафедры постдипломного образования Медицинского института КГУ им. К.Э. Циолковского для прохождения ординатуры по специальности «Офтальмология», и следующие два года они изучают тонкости выбранной специальности. Огромный опыт старших коллег делает обучение плодотворным и дает ординаторам знания по самым современным методам диагностики и лечения сложнейших глазных заболеваний. Часть выпускников-ординаторов принимает решение остаться и продолжить свое профессиональное развитие в стенах МНТК.

Молодые врачи получают возможность проявить себя не только на лечебном, но и на научном поприще. В филиале активно развиваются такие научные направления, как «Разработка новых тканесберегающих трансплантационных технологий у пациентов с патологией роговицы», «Разработка новых микроинвазивных лазерных и хирургических вмешательств для лечения инвалидизирующей витрео­ретинальной патологии», «Новые направления реконструкции оптической системы глаза при хирургическом лечении катаракты», «Изучение состояния сетчатки и сосудистой оболочки глаза недоношенных детей в рубцовом периоде ретинопатии недоношенных после витреоретинальной хирургии». На каждом этапе старшие коллеги поддерживают и помогают. Многие специалисты, сегодня являющиеся авторитетами в области офтальмологической науки, профессионально росли и развивались в стенах МНТК в городе космических достижений.

Направляющий научной мысли Калужского МНТК — заместитель директора по научной работе, д.м.н. Ирина Георгиевна Трифаненкова на протяжении более 10 лет занимается курированием научной деятельности, является профессором кафедры Медицинского института КГУ и активно помогает становлению молодых специалистов.

Профессор кафедры Медицинского института КГУ, д.м.н. Александр Владимирович Терещенко на протяжении более 30 лет был директором филиала, передав эстафету своему ученику к.м.н. Александру Михайловичу Иванову. Имея огромный клинический и научный опыт, он помогает развитию молодых научных кадров в качестве главного научного консультанта. Александр Михайлович взял на себя почетную обязанность по организации сохранения зрения населения нашей области и продолжению научного развития Калужского МНТК. Пройдя путь от врача-офтальмолога до директора филиала, имея научную степень, он понимает свои задачи и знает потребности каждого члена коллектива изнутри, что делает его авторитетным профессиональным руководителем, отлично знающим свои задачи и способным достичь высокого результата на всех направлениях.

Молодые врачи-офтальмологи непрерывно доказывают свое право находиться на переднем плане профессии. Ежегодно сотрудниками филиала подаются заявки на получение патентов РФ на изобретения, в ведущих рецензируемых научно-практических журналах публикуются статьи, на Всероссийских и зарубежных конференциях и конгрессах презентуются научные доклады, проводится до 10-15 клинических и экспериментальных исследований. В 2025 году на базе Калужского филиала были защищены две диссертационные работы. Заведующая дневным стационаром врач-офтальмолог лазерного отделения донной патологии глаза Виктория Владимировна Фирсова защитила диссертацию на тему «Модификация методики транспупиллярной паттерновой лазерной коагуляции сетчатки с применением шаблонов гексагональной формы в лечении активной ретинопатии недоношенных». Врач-офтальмолог отделения оптико-реконструктивной и рефракционной хирургии Юлия Юрьевна Голубева защитила диссертацию на тему «Методика ускоренного ультрафиолетового кросслинкинга с использованием защитного лоскута донорской роговицы в лечении прогрессирующего кератоконуса при тонкой роговице».

Еще одним подтверждением успешного функционирования системы постоянного обучения молодых специалистов являются победы на протяжении нескольких последних лет во Всероссийском конкурсе «Наставничество», организатором которого является Институт развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения России.

В 2024 году в номинации «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности» лучшим был признан проект директора Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, к.м.н. Александра Михайловича Иванова. В проекте-победителе были представлены результаты работы по подготовке молодых офтальмохирургов, обучавшихся на хирургическом конвейере (автоматизированной линии прозрения) «Ромашке». В 2025 году в номинации «Наставничество и просвещение» за развитие и популяризацию наставничества в России лучшим признан конкурсный проект заместителя директора по лечебной работе к.м.н. Юлии Александровны Сидоровой «Искусство наставничества как путь к вершине лазерной хирургии».

Налаженная система передачи новым поколениям накопленного научного опыта в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» открывает возможности для будущих открытий, позволяя продолжить процесс постоянного совершенствования офтальмологической науки и практики.

