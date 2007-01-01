Наука в сердце атомного города
Обнинский институт атомной энергетики — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» — уже 70 лет остается опорой научно-технического прогресса не только Обнинска, но и всей атомной отрасли России.
Вуз тесно сотрудничает с предприятиями Калужской области и с Госкорпорацией «Росатом», готовя высококвалифицированных специалистов в самых разных областях: от ядерной физики и инженерии до медицины, химии, биологии, фармацевтики и цифровых технологий.
Сегодня ИАТЭ — один из главных технических вузов региона, активно участвующий в решении стратегических задач развития наукограда Обнинска и в обеспечении кадрами атомной энергетики.
Ко Дню науки мы расскажем о двух известных ученых из ИАТЭ. Их открытия являются важной частью научной деятельности вуза.
Владимир Шаблов: квантовая теория на службе термоядерной энергии
Профессор Владимир Леонидович Шаблов — один из ведущих ученых института, чей научно-педагогический стаж превышает 40 лет. Специалист в области многочастичной квантовой теории рассеяния, в последние годы он сосредоточен на разработке альтернативных систем управляемого термоядерного синтеза.
В 2025 году проект Владимира Леонидовича по малорадиоактивному топливному циклу для реакторов с D‑3He-топливом получил грант Российского научного фонда, что подчеркивает актуальность его исследований для предприятий Калужской области.
Шаблов пришел в ИАТЭ сразу после защиты кандидатской диссертации на физическом факультете МГУ в 1984 году, а уже в 1990-м стал доктором наук. Он читает важные курсы по квантовой механике, физике плазмы и теоретической физике, руководит студенческими работами и воспитал уже нескольких кандидатов наук.
Его научные публикации выходят в известных российских и международных журналах, а в 2003 году Шаблов был включен в список выдающихся профессоров физики по версии Marquis Who’s Who.
Помимо преподавания Владимир Леонидович активно участвует в экспертной деятельности — оценивает заявки на гранты президента РФ, работает экспертом Росатома и входит в редакционные коллегии научных журналов, включая «Известия вузов. Ядерная энергетика». За многолетний вклад в науку и образование он удостоен множества наград, в том числе знаков «Академик И.В. Курчатов» и медали «За вклад в развитие НИЯУ МИФИ».
Сергей Лескин: безопасность АЭС как призвание
Профессор Сергей Терентьевич Лескин — признанный эксперт в области обеспечения безопасности атомных станций. Больше 17 лет он работал непосредственно на АЭС, участвовал в пусках реакторов БН‑350 и ВВЭР‑1000, а затем перешел к подготовке новых поколений инженеров-ядерщиков. Его педагогический стаж также составляет 40 лет.
Сегодня С.Т. Лескин возглавляет кафедру оборудования и эксплуатации ядерных установок, руководит образовательными программами бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также разрабатывает федеральные стандарты по подготовке специалистов для атомной отрасли. Он читает лекции по эксплуатации АЭС, системам диагностики и по проектированию ядерных установок, а также обучает слушателей курсов повышения квалификации от «Росэнергоатома».
Научные интересы Сергея Терентьевича сосредоточены на повышении безопасности атомных станций. Под его руководством защищены три кандидатские диссертации, опубликовано более 150 научных работ.
В 2025 году С.Т. Лескин получил орден «За заслуги перед НИЯУ МИФИ» и был отмечен знаком «Общественное признание» за разработку инновационных пассивных систем безопасности в конкурсе «Человек года. Обнинск». Он пользуется заслуженным уважением среди коллег и студентов.
Оба ученых не только авторитетные исследователи, но и наставники, чей труд формирует будущее атомной энергетики.
