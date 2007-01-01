Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пересчитали зимующих птиц
Общество

В Калужской области пересчитали зимующих птиц

Дмитрий Ивьев
06.02, 11:29
0 532
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области завершилась зимняя перепись водоплавающих птиц в рамках всероссийской акции «Серая шейка-2026». За две недели, с 17 по 31 января, волонтёры и специалисты учли более четырёх тысяч пернатых, сообщили 6 февраля в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В подсчётах участвовали около 60 человек: сотрудники охотхозяйств, орнитологи, жители городов и даже школьники — например, пятиклассники из Белоусово под руководством учителя Елены Киселёвой.

Больше всего в регионе оказалось крякв — почти 4 тысячи уток. Свыше двух тысяч из них живут прямо в Калуге, предпочитая не замерзающие участки рек и озёр: сквер Содружества (до 840 птиц), улицу Пухова, реку Терепец и Сероводородные озёра. Крупные стаи также заметили на Протве у Обнинска.

На втором месте по численности — гоголи (677 особей), которые зимуют на открытых плёсах Оки.

Сюрпризом для участников акции стали зимующие цапли: 46 серых и 2 белых особи обнаружили в разных районах области. Это показывает, что для птиц зимой важнее не температура воздуха, а наличие незамерзающей воды, где можно добыть пищу.

Среди редких находок — большие крохали, зимородок, луток, морянка и даже большой баклан.

Министерство природных ресурсов региона поблагодарило всех участников и сообщило, что наблюдения за зимующими птицами продолжатся до конца холодного сезона. Данные помогут учёным понять, как меняются маршруты перелётов и как птицы адаптируются к жизни рядом с человеком.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
17%
33%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9NUUwwSG15cE85ODJyVWVhVGp3dkE9PSIsInZhbHVlIjoidzM0L05aUVJZV0E0ZnpLU3NlY2g1YXJNZzVrd0JLaXFCaWR5clZ5V0dqeEU3cm9TS1dSTmY3R0RsYVFudjdBZ3VxTkRUdjJNcDU3TCsxMWV6RnIydEFRRGtGYWZnT04xR2xWbXZSUENEV3pYVFpYNk90UWxLK2t1cHZ4aHVPRlp0a3IwTEFXQitpeHdSSWFUd2d6cjdwY1BWR3V3WVZVRTdTZ3ZWaEtrL094TFpGUXEzZ0V6NXRGRlBrSXVaWHFUSURlN2MyRUNqa1B6Y3plQmdmN1lnc2xLd2JKc09RTEd1SC9DbTFjYzdITzNYZHplRzZXbDlBazhxRWNDWXZSOXh1V0Z4Tm91UlZldnpucHhMZG5BUjg3NFc3bE9hM3R0NXhzR0I5a3Z1RjRtajhVTmpqM0J4MldqMEJuUEVyTkgva2R4ZXIybmtpenVLTnRLNFR4ZW9TZ21SOVk3ZGNNcXVRU1ROemJoU0ViSUZQa3dkb1lubmM3S0ZrdFYzRFo2R2dHbUdQclV3ZGN1ZlpvdnJEaWhXYy91Q3VOVnA2bG92bEk1Ky9jMkpqRTlneTl6cW5zZ2lSbGsvNmVyVUR2aiIsIm1hYyI6ImY3OWVkZDE5NzNmYzcxYTRhOGJlNDUxZWM2NDY0ODQyZTJkZDc1ZDk0NGRkYWU0ZGY2ZmE3MGEwN2MxZDNhNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlI2ZzNvZWhTOTVjS2RadmRKNkFGTHc9PSIsInZhbHVlIjoiZTdqTFBEVG9SUVV5dEtwQXNadEwwcGVGY1NodThoWlF4Q2ltUXJZSjJKZWkycHBZTUZaamxsbEdLRzVWUDZTMTlISGRoRnNGVS95aHBWdG1JQjFpSS8wMVBEemhiYW9YOWJJSTFOODlWaWVkd05pcFI4NUNRK3hMcWs5NEcrTUV1SnJ0dkJUOUwxSlFNY2JMdUN0WENFeGRwTndTNFBVeUluZkF6NnZzRzk1TUJaWExDMFdreFVhNVR6YzFKNzVucFhNc0Z4UVlkNFpaL2IxRk9rTFBJS0FYQnpXUGxkM0c1UVJIdW5HSit6d1NBSnJDSXl5OHRpRTFqdmZHMWhjcTRFa0JkalVxcDlLcERuakJLK0RaTjZDajR2VFBYVjJ1L1BDN3ppOUs5aXpGdVBUODhSbHFzeWZJOXhVb2dadFR0TXphV3EvRityQ2Q5Rk92ZXl5VXV0SGlPSHc5LzI0eGs1OTNYdStnbm5KTzdjdGNFSW1VUWdSVnMwendaUGI5TjE3ZU05WWdaWG9jNEFmTmxkaWNoV0FNN0M0QzBJOGNtSExvOWcwVXZRRzl1K0RjNnI1YU5hT1NVUkpvdXR0TlpxdE8zdEtMbU9CbmNxQXFadzN6UFl0b2EvM3RWeXFhbzNicU1MZWd6elIwU2huNTBZdkdqYm9wL2Z5MkZ2a0JiYk5qellubXV1TVZKNk1ES0FyMXJMMlFOYUU3ZE5jZGhaZW1xN2dkTTVxR3REZjAwOXdtcC8rWThzenpQYjd0cTd5OEc4VXkrbGk1aHIyWGRyVTA0WHQ1Si9DT05WYXZSYkhpYWRKVEFSenB2TWpJUXJyckVxOFFKMkVlS2hMZiIsIm1hYyI6IjAxN2M5ZDBhMjcyOTlmNWRlN2YxZjdhZGVkNTI2MTkyN2M2MzI1MWM5NjE5OTA2NjllOWVhMDFmMjRjMGI2ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+