В Калужской области пересчитали зимующих птиц

В Калужской области завершилась зимняя перепись водоплавающих птиц в рамках всероссийской акции «Серая шейка-2026». За две недели, с 17 по 31 января, волонтёры и специалисты учли более четырёх тысяч пернатых, сообщили 6 февраля в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В подсчётах участвовали около 60 человек: сотрудники охотхозяйств, орнитологи, жители городов и даже школьники — например, пятиклассники из Белоусово под руководством учителя Елены Киселёвой.

Больше всего в регионе оказалось крякв — почти 4 тысячи уток. Свыше двух тысяч из них живут прямо в Калуге, предпочитая не замерзающие участки рек и озёр: сквер Содружества (до 840 птиц), улицу Пухова, реку Терепец и Сероводородные озёра. Крупные стаи также заметили на Протве у Обнинска.

На втором месте по численности — гоголи (677 особей), которые зимуют на открытых плёсах Оки.

Сюрпризом для участников акции стали зимующие цапли: 46 серых и 2 белых особи обнаружили в разных районах области. Это показывает, что для птиц зимой важнее не температура воздуха, а наличие незамерзающей воды, где можно добыть пищу.

Среди редких находок — большие крохали, зимородок, луток, морянка и даже большой баклан.

Министерство природных ресурсов региона поблагодарило всех участников и сообщило, что наблюдения за зимующими птицами продолжатся до конца холодного сезона. Данные помогут учёным понять, как меняются маршруты перелётов и как птицы адаптируются к жизни рядом с человеком.