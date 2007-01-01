Февральские морозы не добрались до рекордов

Известный метеоролог Татьяна Инкина прокомментировала холодную калужскую погоду в начале февраля.

Первая пятидневка месяца оказалась на 12 градусов холоднее нормы, а средняя суточная за этот период составила -19.8 градуса.

- Для 21 века это не рекорд. В 2006 году средняя суточная температура воздуха в Калуге составляла -23,2 градуса, - пояснила Инкина. - Самые лихие морозы в этот период были в 1956 году, когда средняя суточная температура воздуха за пятидневку была -26 градусов. Мороз в Калуге в эти дни стоял очень крепкий - от -35,1 до -37,5!

По ее словам, на выходных морозы будут крепче нормы всего на 2-3 градуса.