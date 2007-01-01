Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Февральские морозы не добрались до рекордов
Общество

Февральские морозы не добрались до рекордов

Дмитрий Ивьев
06.02, 12:15
0 748
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Известный метеоролог Татьяна Инкина прокомментировала холодную калужскую погоду в начале февраля.

Первая пятидневка месяца оказалась на 12 градусов холоднее нормы, а средняя суточная за этот период составила -19.8 градуса.

- Для 21 века это не рекорд. В 2006 году средняя суточная температура воздуха в Калуге составляла -23,2 градуса, - пояснила Инкина. - Самые лихие морозы в этот период были в 1956 году, когда средняя суточная температура воздуха за пятидневку была -26 градусов. Мороз в Калуге в эти дни стоял очень крепкий - от -35,1 до -37,5!

По ее словам, на выходных морозы будут крепче нормы всего на 2-3 градуса.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
eyJpdiI6InpZNlpoQy9KTDlkRml0VDlab0lUVXc9PSIsInZhbHVlIjoia2had01Nak52Nk5mQi8zSVd0WGYrVGtoQzNBd3F3bFZreiswOGtXd1hFTXF1dnNhdDhLUHl4cllYNHY5RDlwU3U4ZmFHQ0lGZk5wRTdCZmVjZjdZdm9HL2dJb1lzVFMzN05LaUVkdDVDaExXa0d2dzZvN2oxV1RieVlYbGFWazhYQkRYZStGUHFNQjBLSWN5d0tldFNEMHZyb2RycEU4azg2ek5HM3FMZzZPMlpYdmVHczROUjUwUXZaWU5ka2RvdzJ3L2I2ekxQOGZOUThRYTg0c1dIaWNROVFPYlBzZ1Yzb0pRd2ZueDZOWktnVm1YQ1JQdGtjT1RxL2ljaEVLdmM1RStPWk5nTkgxV21ENFpDNHkyTjBMTU9PWjVBTG1pdzJsdEhXVTQyK2lqd2FUM0JmMnpPUFZEVHY2N2Naa0craDZhVTNFUk1iVmdob0c3T3EyWEN4clFiWWFFeTB5TWR3ZkhYa2t1c0FiMTdVSkJaRmVHdTJvdHhrNEltVlZzTnFMMzk2bnpFSXIzN3c4Zml6N3AzMjdmb1daMU45RmNaM09TaE5uaVVDLzFDNng0dDZ5bkY3S1lNNlE3NFZqTiIsIm1hYyI6IjBlYWI2YjczODg4NmQ5NjRjZGUzODhlYTBjNjE5OWQ1MDhlNWIwZmUxNzg1OGY3ZjE2MDlkNWY0ODU4YWQ0MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9hK1FXSWVBN2tKdFF4RkcxZWhQZWc9PSIsInZhbHVlIjoieCtFRjJWZGhSS2pVd2UvaFhEbjB4NTNTbm9rdWQ4V25lVlhqRi8vdCs3RUZTazlUMUF4cUdvT2htOWZCaTlSWjVLUHFqWElQdEV0dDlpYktTNWo5eEpwcW9OS3JIM2g5T3BhYXJoaFJsdSt4Yk56RWRDTXVBSThSK2tCcUtyNkVjRmFxOG5QMkZ4KzBFL1plaTlQOU5SZm1GS0ptR3p6amJQNENXMXlES0k3NWhUUUZmMzF3eGsxYUdteWgzMERxWTJBWExaWVVIcmtTUi9JUmZYZERBY3A2UkYwWmVXYnJTeXhncmxwbGZqZHpkUEs5T1B2NFFMdE1GM2dmb1BsVFZudHRDd1pObEpabnZGOS9zMnYxNW9jOTZCQ1NqV1dHWVlEQnBtMEw2cFJxTTNuUEdVZ0xaclpaekRVSG1CS2E2Qzl4RnoyUXNHNzRSV3pFallRTmZHa2RDZHpMaTFTNE5jTFlWNURjUmdLdmNNdTNzYnJKQ1ZENW52NFpJckZrSjRZdGV2NWJpVVBxdFRzZ3ZKT040RE15UnRCRldTQWFnWTB4SnhNc3drS3F2YzRBMGtFUm5UUEx6cFlMSTNDbmFVZmpvbFg0cnJyMlNpTkNVdS84ekg4QXJkbnZwRXpNYloyOC9FT1JKSVV4VVJTV0MvTDV4MGYyZHgxTHRtWkNxTGdoNEhKSmE4LzBxVkt2VTdibnFPK1JkNmEzRkM4MytTV3c0R2U4bHd3VGR6c2hDN2lRcEQyaDVWY2NGb21WVlZ4NXB1ZjM2bzBFQkxQVE8zVnZ6ZktydklNOUsxbWxPaDVFV2lMTTZOS2tadjhIZ0hKOVUyT045UVFDVHNERCIsIm1hYyI6IjI3MDM0YzZmZDg3YWE4YTVhODhkZTk4YzE4ZTQ5M2Y1ZTFjMDczYjYxNTQwNzA3M2Y5NmM3MWY5ZWQ3ZGU4NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+