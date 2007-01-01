Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге пройдёт «Ярмарка вакансий»
Новость дня Общество

В Калуге пройдёт «Ярмарка вакансий»

Дмитрий Ивьев
06.02, 11:53
0 658
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 14 февраля, с 12:00 до 16:00 в «Торговом квартале» на ул. Московской, 338А в Калуге пройдет «Ярмарка вакансий». Организатором выступает наш медиахолдинг «Агентство «Комсомольская правда – Калуга».

Работодатели Калужской области представят свои вакансии. А калужане смогут узнать про интересные предложения и найти работу.

Мы приглашаем также присоединиться к «Ярмарке вакансий» предприятия, которые ищут сотрудников.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNNZEZyN29kYmpNOTkrRytxSDd3cnc9PSIsInZhbHVlIjoiczFlV2hWb09HenJpczlHTlhPZkwrTnIxSXJZKzlSbi9JVDd5bFF4SUdvQlRld1ZPZU12RGpQQjMrbi9HN2t0OVc4THFwQnFKYjFzQWgvaXBSeEpieGVJamxyeXFOTktwUFY0SGpySDcwSk9KRmh5Y3JmYSs4RWQyWlVIcGQwR3BVVVVZaElRbEowVWpTK1J5N09tZGE4Q1RiQjN6Q05xZXUzOU93eDZFN3ZaMVdLSXNWUENUSEVkWjZIMjBGNVVtY0o0ZVYzeFpib24xK2Jsa2ZCUXFBRXJQMjNWaHBUY1dQSm5YT0JCNy9HTE5rc0U2T3AyR2g1OEdvelhzOEN1TGk2K0s0cVdWQkwzcWdLU0I4a09idDlBUVlBZXBWNWY4Z2plOS9Hck1ZOUNpdnVlZG9UdTNqVDZLMVVZYnlFb292Nml0QjRWMjQ0SVJSdkdEUk5CTFBQa3Q0eC93ZXhqeG9RUHdBVlh1eXdVQWMyTU9QTlBGQlVxS3RJb3J6TGdJY3N0K1NEejlIZVYrVit3NG9TSHAzWGt4WUo0RDBobzdpRFVhWTRURHR4ZDA4UzBkR3c1NFBxdXF6MGxVU1VnRCIsIm1hYyI6IjkyMWU4YTNkMWUyMzYyZWEzNDc5ZjI4NGEwZmU5OTRlMzU3MjQ1ZWYxNDMzODI5ZGEwM2I1ZDI1YzM2MmQyY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBaYjVwamx6NjQxbU10NEk4czFVOGc9PSIsInZhbHVlIjoick1oSmV5Uzh2U1kzZ0NCcHRaR3VKTXluUlJFSkR2T2pWT0lza1ExTGdLWWxQUUhqTEQraW10MDlkL0phV1Npb2ZZSlgyWHRwVlFUandZM1hGS2ZScmRkeldHWWVxeitOWDc5bmx0U3VobDNXcHlkMHpYaTA2ZWVhbWlzeVNyQmJnRHpCY2k3T3hPd1RBbUo0RjJ2NE1yQzJWS3VRelVOam5VcXJYUGxVcHZLVVBJOXM0anlGcFV5ZXBiUC9vS1FsRzd3eWJzRmNDS0VGOE1SbzRXWm84VnBjTG5SYWR1N1c5dVlIejYySUlRT3JVNFpaNlRMNXE0NDZaNUhneGIraUlrYlExVU1XZnVBQ3c4TnVsN3FXQ2gzY3BBa0p4YlFFWXZmazM3bTFvUHU2cVlpU2Y3M3MxQklpSFlLendacnJlM3dvRGN5OFFuZEZtZTFyQ3ZWVThVUksrZ1pRRThLS1IyNkJOZWcrSjYvUnlvcm5IVE9LeW04b1JYb3NYRXBwaE1zSWE5clF3WDZBY01VanYvQzJrSUxJZFdqVDNaZEZmcDhsMkUwemZnUmRDeFZ4L3BZMEFrQnJ1QWozclFIU3RCT0pCayt6dnhiOEg1WDNDaFZMQy9oMUMzTWJwUXVYUnlaR1ljWElWNU1lR2lKcDRHYktvb3V0NjNGTS90OVl6ZURpd1lwcWdMQ0RPc0FMeVJCRWVyNC8yNVlFUzErejI3VjRzVWdGM0wzaXRibHgwL1ozOFZQcVB6eFdKWHZ6aFFFdDQ0emFHeVhCbnVnZ1prYUVVRE8vWS9kbWFkWmROaTUva0NiL2RtUmN1WU03alRYbTlVWU1CVWlENjNJcCIsIm1hYyI6IjUxYTdkOWRlZjNhNjQyM2UzODU3NmM4OGY2ODY4ODIxNmE0YzZmOGY3MzZlY2M3NWM1ZDlmZDZiYTJhYjU0MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+