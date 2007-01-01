Обнинск
Общество

В Калуге гендиректор заплатит штраф за трудоустройство бывшего госслужащего

Евгения Родионова
06.02, 13:33
0 740
В пятницу, 6 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения работодателями обязанности по направлению уведомления о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих по последнему месту службы.

По данным ведомства, в организацию грузовых транспортных перевозок приняли на работу бывшего служащего. Ранее он проходил государственную службу в УФСИН России по Калужской области.

Прокуратура привлекла генерального директора транспортной организации к административной ответственности.

Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Нарушения устранили, штраф оплачен.

