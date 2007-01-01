В Калуге гендиректор заплатит штраф за трудоустройство бывшего госслужащего
В пятницу, 6 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения работодателями обязанности по направлению уведомления о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих по последнему месту службы.
По данным ведомства, в организацию грузовых транспортных перевозок приняли на работу бывшего служащего. Ранее он проходил государственную службу в УФСИН России по Калужской области.
Прокуратура привлекла генерального директора транспортной организации к административной ответственности.
Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Нарушения устранили, штраф оплачен.
