В Калужской области отремонтировали Дом культуры

В прошлом году работы прошли в деревне Савино Мосальского района.

Выполнен ремонт актового зала, сцены, коридора и комнаты отдыха.

- Реализация данной инициативы повысила вовлеченность жителей в культурную жизнь своего муниципального образования, а также качество и зрелищность массовых мероприятий, - рассказала в пятницу, 6 февраля, заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 1,2 миллиона рублей. Субсидия из областного бюджета при этом составила 1,072 миллиона - 88,9 % от стоимости проекта.