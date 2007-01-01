Три солнца заметили над Калугой
Наш читатель 5 февраля прислал фото, сделанные на улице Степана Разина.
В небе наблюдалось солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление, возникающее из-за преломления и отражения солнечных лучей в кристаллах льда в перистых облаках.
Гало часто возникает в холодную и влажную погоду. В Калуге температура воздуха в этот момент была в районе -20 градусов.
