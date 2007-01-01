Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Три солнца заметили над Калугой
Новость дня Общество

Три солнца заметили над Калугой

Дмитрий Ивьев
06.02, 09:42
0 229
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Наш читатель 5 февраля прислал фото, сделанные на улице Степана Разина.

В небе наблюдалось солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление, возникающее из-за преломления и отражения солнечных лучей в кристаллах льда в перистых облаках.

Гало часто возникает в холодную и влажную погоду. В Калуге температура воздуха в этот момент была в районе -20 градусов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
7 оценили
14%
14%
0%
0%
43%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFnbnNBOE5jR3g5R2tNMGw5UVduZ2c9PSIsInZhbHVlIjoickFTUlZ5TzJjdngxVVdzQXF2Zm5sc1JPS1d3QVBnUVU5ck9VbmtqUHpBaUlJdlJJWFUwZmJOT1QyMmJ3VnRtM21pOHErYVA2aGcrU2g3ZGZYWlh0a25RY1BwdnE4aXBPdGJHVnBxb2hYNjNmZ2xoVjVpMUJIbnhnSzF1TmJ4a1lYRlRQVFNnbWtNb0d1SFRhSFVDMlRBbjBvaXUwNXBBdktma294MHJYNlI5NGRyRlUzL2grbTFTL2JMSllvVWRFQTFJendveS9kTVRyQ205d1hNclhSMVVZdGkrVDlsY2Iyd3hkTzdDZlJMVTdkNjFBZ2hxN0pHN3RlQnFMVEpYbXNCSUd6d2JrYWFYU0tMK29TUURqNnFBUzY4K0YvaE5CUUF4MHdmenVoaExNbGx0d0xBaTNLNnpnQzF3Mm5LNFloSHlRNkxVYmtIUHl1L1ZOM3RuWlRSUTZjQjhtYyt4YzlxM3JNRE82UVZ5bnlkVGRYTDcyS0xSY04wQjdhbXBqNEx0VjFOL3RwZVlhVkl1M3FBa3dWeWs2eTIySC9NNEpCam1taTZHOHVzOGpzazRCZjF6YXhNWWluUS9vMUVydSIsIm1hYyI6ImVkNGM2YjhmY2FlNGY0NmI5MTZiNTQxMmQ2MTI5ZDJjZDhhZDIzOGM4ZTRhOWQ4NmZhOGU3MDUwMDUxNzIyZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlYvVDBOK2U4YVJJK0xCK1VpSVZaWVE9PSIsInZhbHVlIjoicWZJMlFDTUJWV0ppZHJTR2lueGkxZTNLY1F5Q0owK1Evd2grVjYzSzF1Q2g2K3diaXZLNGkxY1U2bU9xQ0Q4YVVZTXZxUDBJUG1wYUxmQ0pFQWFhTGFtQnNnZ3dhSysrdVRWbjZQbkgrQkhyUCtUbDBnSEswQVFPUUUyd1hTN0Q1SEp6eUFKRFZSWTBwcldRNzFNTHJNMmRuVVBpMjRHZTNLc28vK0NEbUpndlNzOStyQkxjT1crZGNyTlFQUWliVmEzSzAxWjZ0QXhOSk1DUnpiakkxeTMrVitINWdhOTVaVVRwSXpDblA3L1JxMkx3M3FMY2xYMHdtaDVhV2EvOVdaMFBZZEpIWTU0STZqUXU2T1ZmdVhOa0VUMG5OTmFPYjhiczlOOWlqa2VlNGU2dVJYUWpZM2p2MHFFSllvaGZYbkVQVXZGK3lvMkdJdFF1UzNKVk0xM09jVHhtdmZFZmJieE5WMkYwalFTM1NvVmZERTVrU3JWdnlKME9mV3FNSVZaMkg5dVV1VnlUNXVNeU00NnRXWEtsay9zelpGNTd4YW5rZ3BzeFIvR3hTVi9GSFRndlVVa0p0NEpTS0VQa3psOTdSU1hNRmk2M0tFTlkwNEdYYURIOTJUUXdNaHZaSE9nYlBzOS9CR2RNcUhEUGJ2ZnVVY2ZZRTBUZHNrVUtJWW9WUWc4endDeWRIYXVhTWptbUxBTlJFUGpmeXQ2bEFLblpKZTBOR2ZpQTREZVFZcDNHeVlteE4ra2krZk96UkhBRmpZcHRjSS9vT2Z5RVJBeEVVc04yL1FDRHdIWmlUQWE0ZWNlcnVZVSsxbm10Yjk5ZVBIcEIyOHZzbE9IUCIsIm1hYyI6IjMyODAwZDgzZDZkYTEyYWJhZjJlOGIzNzJjMDc2MTM3MWFiNTY5OWYyN2E2NGQyMGRkNzlmMmVhZWJmOWM0ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+