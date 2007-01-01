В Калужской области чиновник заплатит штраф за долгий ответ гражданину

В пятницу, 6 февраля, прокуратура Жиздринского района сообщила о проведении проверки исполнения администрацией района законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, временно исполняющий обязанности администрации района не рассмотрел обращение гражданина в установленный срок.

— В сентябре 2025 года в администрацию Жиздринского района поступило обращение местного жителя. Обращение заявителя не рассмотрели в 30-дневный срок. Ответ не направили, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Нарушения устранили. Ответ заявителю направили.